V Košiciach napadli komentátora denníka SME Petra Schutza

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Následkom toho komentátor spadol a utrpel zlomeninu stehennej kosti, pričom ho čaká operácia.

Autor TASR
Košice 11. januára (TASR) - V Košiciach napadli komentátora denníka SME Petra Schutza. Ako informoval denník, v sobotu (10. 1.) popoludní ho v nákupnom centre udrel do hlavy neznámy človek. Následkom toho komentátor spadol a utrpel zlomeninu stehennej kosti, pričom ho čaká operácia.

„Chcem veriť, že nešlo o útok v súvislosti s prácou nášho kolegu. Očakávam, že polícia zaistí kamerové záznamy, páchateľa vypátra a vyšetrí motiváciu jeho konania,“ uviedol k incidentu pre SME šéfredaktor Roman Krpelan.
.

