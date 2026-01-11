< sekcia Regióny
V Košiciach napadli komentátora denníka SME Petra Schutza
Následkom toho komentátor spadol a utrpel zlomeninu stehennej kosti, pričom ho čaká operácia.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 11. januára (TASR) - V Košiciach napadli komentátora denníka SME Petra Schutza. Ako informoval denník, v sobotu (10. 1.) popoludní ho v nákupnom centre udrel do hlavy neznámy človek. Následkom toho komentátor spadol a utrpel zlomeninu stehennej kosti, pričom ho čaká operácia.
„Chcem veriť, že nešlo o útok v súvislosti s prácou nášho kolegu. Očakávam, že polícia zaistí kamerové záznamy, páchateľa vypátra a vyšetrí motiváciu jeho konania,“ uviedol k incidentu pre SME šéfredaktor Roman Krpelan.
„Chcem veriť, že nešlo o útok v súvislosti s prácou nášho kolegu. Očakávam, že polícia zaistí kamerové záznamy, páchateľa vypátra a vyšetrí motiváciu jeho konania,“ uviedol k incidentu pre SME šéfredaktor Roman Krpelan.