V Košiciach obmedzia počas dvoch víkendov dopravu na moste cez Hornád

Košice 10. októbra (TASR) - Počas nasledujúcich dvoch víkendov dôjde k obmedzeniu v doprave na moste cez rieku Hornád na Hlinkovej ulici v Košiciach. Motoristi a autobusy MHD budú môcť využívať len dva zo štyroch jazdných pruhov. Dôvodom je oprava mostných záverov. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti.



V piatok (11. 10.) od 17.00 h do pondelka (14. 10.) 6.00 h budú uzavreté oba jazdné pruhy od zastávky MHD pri Hati v smere na Mier. Doprava bude vedená obojsmerne v jednom jazdnom pruhu na ľavej strane komunikácie v smere na Mier.



Následne od piatka 18. októbra od 17.00 h do pondelka 21. októbra do 6.00 h budú uzavreté dva jazdné pruhy v smere von z mesta. "Doprava bude vedená obojsmerne v jednom jazdnom pruhu na pravej strane komunikácie v smere na Mier," uvádza magistrát.



Motoristov a ďalších účastníkov cestnej premávky v tejto súvislosti žiada o ohľaduplnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.