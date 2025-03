V Košiciach od budúceho týždňa budú zmeny na linkách 24 a 28

Košice 30. marca (TASR) - Od pondelka (31. 3.) bude autobusová linka 24 premávať na skrátenej trase. Dôvodom je uzávera cestnej komunikácie medzi spaľovňou a obcou Kokšov-Bakša. Ako TASR informovala Vladimíra Bujňáková z Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), obmedzenie bude trvať do piatka 11. apríla.



Autobusová linka 24 bude premávať na skrátenej trase Staničné námestie - Železničná zastávka Valaliky - Spaľovňa (po starej ceste) a späť. „Mimoriadne školské spoje v pracovných dňoch s odchodom o 6.35 h a 13.45 h zo Staničného námestia do Kokšov-Bakše a späť o 7.11 h a 14.21 h z Kokšov-Bakše do Košíc budú zabezpečené vozidlom s označením Kokšov-Bakša,“ dodala Bujňáková.



Zastávky Kokšov Bakša č. 2 a Správa mestskej zelene budú v uvedenom čase neobsluhované. Zastávky Kokšov Bakša č. 215 a Kokšov Bakša, kostol budú obsluhovať iba mimoriadne školské spoje. V prípade potreby je cestujúcim k dispozícii nonstop infolinka DPMK.



DPMK takisto cestujúcim oznamuje, že upravuje cestovný poriadok na autobusovej linke 28. „S cieľom zlepšenia prepravy do mestskej časti Krásna vo večerných hodinách po 19.00 h upravujeme cestovný poriadok na autobusovej linke 28,“ uviedla Bujňáková s tým, že upravený cestovný poriadok je k dispozícii na stránke DPMK.