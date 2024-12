V Košiciach odobrili kroky k projektu za výjazd zo Sídliska Ťahanovce

Košice 12. decembra (TASR) - Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom stredajšom (11. 12.) rokovaní vzalo na vedomie petíciu súvisiacu s vybudovaním nového výjazdu z Americkej triedy na Magnezitársku ulicu v mestskej časti (MČ) Sídlisko Ťahanovce. Zároveň odobrilo čo najskoršie vypracovanie projektovej dokumentácie, vyrovnanie pozemkov a realizáciu investičného zámeru. Vybudovanie jednosmerného výjazdu by malo dopravnú situáciu zlepšiť najmä v rannej špičke.



Mestu boli doručené petičné hárky s 2142 podpismi. Ako pripomenul starosta MČ a mestský poslanec Miloš Ihnát, ktorý je tiež členom petičného výboru, hlavnými dôvodmi predloženia petície boli nevyhnutnosť čím skôr aspoň čiastočne začať riešiť neustále sa zhoršujúci stav dopravy na sídlisku, zlepšenie komfortu a bezpečnosti pri výjazde z neho, zrýchlenie dopravy či relatívne nízke investičné nákladmi. "Dohodli sme s mestom Košice, že projekt do územného rozhodnutia je v riešení a do konca roka by mal byť zadaný projektantovi," povedal.



Mesto pripomenulo, že projekt rieši od roku 2022. Už v minulosti vyhlásilo verejnú súťaž projekčného riešenia Americkej triedy a Magnezitárskej ulice týkajúcu sa vypracovania a dodania dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby.



"V súčasnosti sú odoslané výzvy na predkladanie ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky so špecifikáciou (opisom) predmetu obstarávania aktualizovanou v zmysle platných technických noriem, technických predpisov a platnej legislatívy vrátane zmluvných podmienok," uvádza sa v materiáloch magistrátu, ktoré MsZ schválilo s tým, že referát dopravy zároveň pre potreby spracovania dokumentácií zabezpečuje aj aktualizáciu vyjadrení vlastníkov a správcov inžinierskych sietí a zariadení.