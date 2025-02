V Košiciach odobrili návrhy na Cenu mesta aj PRO URBE

Košice 27. februára (TASR) - Košické mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom štvrtkovom zasadnutí schválilo zoznam laureátov na udelenie Ceny mesta Košice v roku 2025. Získa ju desať jednotlivcov, z toho traja in memoriam, a tri kolektívy. Poslanci po rokoch schválili aj udelenie ceny PRO URBE - "Pre mesto". Dostane ju košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.



Cenu mesta dostanú sólista Opery Štátneho divadla v Košiciach František Balún, ktorej v 90. rokoch aj šéfoval, reprezentant a tréner vodného póla Szabolcs Eschwig-Hajts, gréckokatolícky kňaz a vysokoškolský pedagóg Michal Hospodár, kardiochirurg Adrián Kolesár, detská urologička Zuzana Kurcinová, prednostka I. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach Ivica Lazúrová a docentka chemickej metalurgie Lýdia Repiská.



Cenu mesta in memoriam získa zakladateľ Futbalového klubu Galaktik a organizátor Juventus Campov na Slovensku Mile Kovačevič, ďalej dlhoročný člen predstavenstva Židovskej náboženskej obce Tomáš Teššer, ako aj novinár a šéfredaktor denníka Korzár Jaroslav Vrábeľ.



Čo sa týka kolektívov, laureátmi sú II. interná klinika UNLP Košice a LF UPJŠ, kolektív Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky UPJŠ a Tanečná škola SHOW DS Košice.



Cenu mesta Košice môže udeliť MsZ za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a mimoriadne zásluhy vo vedeckej, technickej, kultúrnej, umeleckej, športovej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti. Udeľuje sa raz ročne, a to najviac desiatim jednotlivcom a trom kolektívom. Cenu mesta in memoriam udeľuje po novom najneskôr do piatich rokov po úmrtí osobnosti.



Držiteľom verejného ocenenia PRO URBE - "Pre mesto" sa pri príležitosti tohtoročného životného jubilea stane rímskokatolícky arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy Bober, ktorý od roku 2022 zastáva aj post predsedu Konferencie biskupov Slovenska.



Magistrát v návrhu na jeho udelenie pripomenul, že toto ocenenie mesta patrí k najvýznamnejším. Prvému a doposiaľ jedinému v histórii Košíc bolo v roku 2017 udelené bývalému primátorovi mesta a prezidentovi SR Rudolfovi Schusterovi.



"Je udeľované osobnostiam, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o hospodársky, sociálny alebo kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu a šírenie dobrého mena doma i v zahraničí," uviedlo mesto.