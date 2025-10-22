Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Košiciach odobrili päť zámerov za vyše dva milióny eur

Budova historickej radnice na Hlavnej 59 v Košiciach. Foto: TASR - Milan Kapusta

Podľa primátora Jaroslava Polačeka sa podarilo schváliť viacero ekologických projektov v Košiciach.

Autor TASR
Košice 22. októbra (TASR) - Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice schválila v stredu financovanie piatich investičných zámerov v celkovej hodnote vyše dvoch miliónov eur. V prípade troch plánovaných investícií v košických mestských častiach Západ, Šaca a v obci Budimír v okrese Košice-okolie došlo k ich opätovnému schváleniu kvôli zmenám v pôvodných projektových zámeroch alebo výške vyčlenených finančných prostriedkov. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.

Podľa primátora Jaroslava Polačeka sa podarilo schváliť viacero ekologických projektov v Košiciach. Ide o revitalizáciu fontány a jej okolia v Zuzkinom parku na Luníku I, revitalizáciu a vybudovanie štyroch zelených striech pre zadržiavanie zrážkovej vody na Základnej škole Požiarnická 3 a výstavbu nových chodníkov v Šaci. „Mimo Košíc sme našli finančné zdroje aj na modernizáciu športovo-rekreačného areálu v obci Ždaňa, alebo ďalší zelený projekt v parku v obci Budimír,“ zhrnul.

Úspešní žiadatelia musia podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov najneskôr do šiestich mesiacov od schválenia projektového zámeru. V stredu schválené investície by sa mohli začať realizovať v priebehu rokov 2026 a 2027. Pri všetkých z nich platí, že 85 percent financií pôjde z eurofondov.

V rámci Programu Slovensko bolo pre územie UMR Košice, ktoré okrem Košíc zahŕňa aj ďalších 40 obcí z okresu Košice-okolie, vyčlenených spolu 133,8 milióna eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Jednotlivé projektové zámery financované z eurofondov sa postupne schvaľujú na Kooperačných radách UMR.
