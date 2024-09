V Košiciach odobrili pomoc utečencom z Ukrajiny

Košice 25. septembra (TASR) - Mesto Košice pomôže utečencom z Ukrajiny, ktorí stratili nárok na príspevok za ubytovanie, aj českému mestu Ostrava zasiahnutému povodňami. Finančnú a materiálnu pomoc odobrili poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ) na svojom stredajšom mimoriadnom rokovaní.



MsZ schválilo použitie sumy vo výške 12.000 eur z transparentného účtu mesta s názvom Košičania pre Ukrajinu na financovanie pomoci 24 ukrajinským rodinám, ktorá sa do Košíc presťahovali po začiatku ruskej vojenskej agresie a v dôsledku legislatívnych zmien stratili nárok na príspevok za ubytovanie.



Peniaze pôjdu matkám s maloletými deťmi, ktoré pracujú na dohodu, čiastočný úväzok alebo za minimálnu mzdu, rodinám, ktorých príjem je menší ako 1,2 násobku životného minima a jednotlivcov alebo rodine v prípadoch hodných osobitného zreteľa. Podpora im bude vyplatená vo forme jednorazového príspevku vo výške 500 eur. Jej oprávnenosť bude hodnotiť päťčlenná odborná komisia.



Ostrave zas bude poskytnutá materiálna pomoc v hodnote 10.559 eur. "Primátor nášho partnerského mesta Ostrava nás pre povodne požiadal o pomoc. Keďže mali nedostatok sušičov pre ľudí zo zatopených bytov a inštitúcií, kúpili sme im desať kusov," uviedol.



Pripomenul, že veľký úspech má aj materiálna zbierka, ktorú mesto vyhlásilo na pomoc rodinám postihnutých povodňami uplynulý týždeň. "Zbierka sa zajtra končí, všetku vyzbieranú pomoc spolu so sušičmi v piatok (27. 9.) odnesieme do Ostravy," uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček.



Poslanci zároveň o tri roky predĺžili prenájom nebytových priestorov na Poľnej ulici v Košickej Novej Vsi pre Arcidiecéznu charitu Košice, ktorá tam prevádzkuje Krízové centrum pre matky s deťmi. Schválili aj zníženie nájmu za priestory na Hlavnej ulici, ktoré využíva oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.