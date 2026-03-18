Streda 18. marec 2026Meniny má Eduard
V Košiciach odohrajú koncert Beethovenova Osudová a mladé talenty

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zacahar

Autor TASR
Košice 18. marca (TASR) - Koncert pod názvom „Beethovenova Osudová a mladé talenty“ ponúkne vo štvrtok (19. 3.) Štátna filharmónia Košice (ŠFK). V Dome umenia zaznie v spolupráci so študentmi košického konzervatória a pod dirigentskou taktovkou Dionysisa Grammenosa.

Ako informovala ŠFK, súčasťou koncertu bude ikonická Symfónia č. 5 c mol „Osudová“ od Ludwiga van Beethovena. Zaznie aj 1. časť Koncertu pre klavír a orchester č. 9 Es dur od Wolfganga Amadea Mozarta, ukážka z oratória Die Jahreszeiten Josepha Haydna, ária z Mozartovej opery Don Giovanni, Koncert pre cimbal a orchester Dezidera Zádora a prvá časť Koncertu pre husle č. 2 d mol Henryka Wieniawského.

Na koncerte sa sólovo predstavia študenti Konzervatória Jozefa Adamoviča a Konzervatória Petra Dvorského Vojtech Filip Kopko - klavír, Oliver Olejár - spev, Samuel Bandy - husle a Bohodar Vatsyk - cimbal.

Dirigent Grammenos, ktorý založil a umelecky vedie Grécky mládežnícky symfonický orchester (GYSO), sa intenzívne venuje výchove mladej hudobnej generácie. Toto hudobné teleso priviedol na prestížne pódiá vrátane Carnegie Hall či londýnskej St Martin-in-the-Fields. Podľa neho si mladé talenty v ŠFK pod jeho taktovkou budú cibriť cit pre rytmus a dynamiku, čítanie dirigentských gest či začlenenie sa do „tímu“ - spoločného orchestrálneho celku. Hráči filharmónie na seba preberú úlohu mentorov, podporovateľov a nositeľov hudobných hodnôt. „Masterclass“ symfonického remesla vyvrcholí koncertom, na ktorom sa štyria študenti predstavia sólovo v sprievode orchestra.

Koncert sa začne vo štvrtok o 19.00 h, verejná generálka o 10.00 h a debata O koncerte pred koncertom o 18.00 h.
