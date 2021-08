V Košiciach odovzdajú pápežovi viacero darov

Košice 31. augusta (TASR) – Pápež František dostane v Košiciach viacero darov. Košická arcidiecéza mu venuje sochu svätého Ondreja, prstienok a krížik od mladých, ako aj ľanový obrus zo sociálnej dielne. Dary pre Svätého Otca pripravuje aj Košický samosprávny kraj a mesto Košice. Informovali o tom počas utorkovej tlačovej konferencie.



Ako za košickú arcidiecézu povedal Jozef Kmec, apoštol Ondrej je jej hlavným patrónom. Súčasťou sochy z lipového dreva bude aj Ondrejský kríž. Autorom je umelecky rezbár Martin Barnáš z Kežmarku.



Jej ďalší dar je z dielne šperkára Mareka Husovského z Prešova. Podľa Kmeca sa spája s mladými, ktorí radi putujú do Vysokej nad Uhom - rodiska blahoslavenej Anny Kolesárovej.



„Ako druhý dar prezentujeme prsteň a krížik Anky Kolesárovej z bieleho zlata. Je to takzvaný duchovný šperk, ktorý viditeľne prezentuje záväzok mladých ľudí, ktorí sú ochotní vziať na seba záväzok čistej a obetavej lásky, prsteň má na sebe tri sedmokrásky - symbolizuje tri zdravasy, ktoré sa zvyknú modliť pri hrobe blahoslavenej Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom,“ spresnil s tým, že krížik môžu muži nosiť na hrudi.



Tretím darom je obrus, ktorý je ručne utkaný z ľanových vláken a je popretkávaný ovčou vlnou zo Slovenska. „Prezentuje to sociálna spoločnosť Sewn bag. Zamestnáva ľudí z okraja spoločnosti, ktorí si ťažko hľadajú a udržia pracovné pozície, trpia nejakým zdravotným znevýhodnením. Túto spoločnosť zastrešuje komunitné a podnikateľské centrum francis & friends,“ povedal. Súčasťou daru budú aj fotografie a príbehy týchto ľudí.



Košický samosprávny kraj za svojich obyvateľov odovzdá pápežovi kalich s paténou zo striebra a pozlátenými prvkami. „Ide o dar, ktorý má vyjadriť vďačnosť za to, že Svätý Otec navštívil miesto, kde bola blahorečená Anna Kolesárová v roku 2018,“ spresnil predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že bude mať tvar kytice. Výška 33 centimetrov má symbolizovať vek, ktorého sa dožil Ježiš a šírka 16 centimetrov zas vek Anny Kolesárovej. Dokopy 53 sedmokrások má byť symbolom čistoty. Aj toto dielo vyhotovil Husovský.



Košice Svätému Otcovi okrem publikácie, ktorá bude pozostávať z kresieb od detí z Luníka IX, venujú aj vyobrazenie svätej Alžbety. Okrem poďakovania za to, že ju Vatikán pred dvomi rokmi uznal za patrónku Košíc, má pripomínať aj dominantu mesta, ktorou je Dóm sv. Alžbety. Podľa viceprimátorky Lucie Gurbáľovej jej charakter symbolizuje aj povahu Košičanov, „ktorí veľmi radi pomáhajú, majú ochotu a vôľu priložiť ruku k dielu vždy, keď ide o vážnu vec“. Ako ďalej uviedla, socha bude zo šamotovej hliny a bude dielom košickej výtvarníčky a sochárky Andrey Čepišákovej.