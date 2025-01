V Košiciach odovzdali do užívania ďalší zrekonštruovaný sociálny byt

Košice 21. januára (TASR) - Druhý zo šiestich sociálnych bytov, ktoré má od mesta Košice v prenájme Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, v utorok odovzdali do užívania. Bývať tam bude otec so svojím trojročným synom.



Organizácia získala byty do prenájmu na účely ukončovania bezdomovectva rodín, pričom ich opravuje z vlastných zdrojov, respektíve vďaka rôznym darcom. "Je to opäť garsónka, tentoraz na Strakovej ulici, ktorá má rozlohu 20 štvorcových metrov. Aj tento byt bol, môžeme nazvať, v dezolátnom stave a musel prejsť kompletnou rekonštrukciou. Dnes je vybavený všetkým potrebným na to, aby tu táto malá rodina mohla žiť," povedal pre TASR Radoslav Dráb z Úsmevu ako dar.



Nový obyvateľ bytu Mikuláš pracuje v gastrosektore. Ako vraví, sám by sa k bytu nedostal. "Som veľmi vďačný tým, ktorí pomohli - hlavne Úsmevu ako dar, iným organizáciám a ľuďom, ktorí ma vlastne ani nepoznali a pomohli. Rok sme na tom pracovali, aby som si konečne mohol súdne zobrať syna späť. Sám by som to určite nezvládol," uviedol pre TASR.



Mesto na svojej webovej stránke informuje, že rekonštrukcia ďalších štyroch zo šestice bytov pokračuje. Okrem toho pribudne na účely sociálneho bývania aj jedna garsónka od súkromného darcu. Podľa Drába by sa do ďalšieho zrekonštruovaného bytu mali presťahovať noví nájomníci na budúci týždeň. Podľa zmluvy prenajalo mesto Košice vybrané byty uvedenej organizácii na dobu 15 rokov.



Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že od roku 2019 mesto zrekonštruovalo a pridelilo už viac ako 120 mestských bytov. "Má veľký zmysel pomáhať, zachraňovať a poskytnúť strechu nad hlavou tým, ktorí sa dostali do ťažkej životnej situácie. Je fajn byť súčasťou neustále sa rozširujúcej skupiny ľudí a partnerov, ktorí chcú pomáhať," dodal.