< sekcia Regióny
V Košiciach odovzdali petíciu proti zlučovaniu Šace s inými MČ
Autor TASR
Košice 17. apríla (TASR) - Petíciu vyjadrujúcu nesúhlas so zlučovaním mestskej časti Košice - Šaca s inými mestskými časťami v piatok odovzdalo na košickom magistráte občianske združenie (OZ) Mladá Šaca. Petícia zároveň žiada vyhlásenie miestneho referenda o oddelení Šace od mesta Košice, ak by to legislatíva umožnila. Podľa organizátorov ju podpísalo 1070 obyvateľov s trvalým pobytom v Šaci, čo predstavuje približne 23 percent všetkých zapísaných voličov z komunálnych volieb v roku 2022.
„Ide o najsilnejšiu občiansku iniciatívu v rámci našej mestskej časti za 30 rokov. Takmer každý štvrtý volič sa aktívne zapojil, to je jasný odkaz, ktorý by mal byť vypočutý,“ uviedol predseda petičného výboru Patrik Vaško.
Petičný výbor preto očakáva, že petícia bude nielen prerokovaná v mestskom zastupiteľstve, ale aj riadne zohľadnená pri rozhodovaní o budúcnosti mestských častí.
OZ Mladá Šaca oznámilo zber podpisov v súvislosti s možnými zmenami v usporiadaní košických mestských častí v januári tohto roka.
