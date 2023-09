V Košiciach odovzdali petíciu za premenovanie Námestia osloboditeľov

Košice 11. septembra (TASR) – Petíciu za zmenu názvu košického Námestia osloboditeľov na Legionárske námestie v pondelok odovzdali na miestnom úrade mestskej časti Staré Mesto. Podľa petície, ktorú dosiaľ podpísalo viac ako 1880 ľudí, by malo dôjsť k návratu k názvu tohto námestia z roku 1919.



Názov Námestie osloboditeľov má počiatok v roku 1949. "Výraz oslobodenie na našom území nemá univerzálnu platnosť. Oslobodenie od fašizmu bol veľký historický krok za účasti spojeneckých síl. Neznamenalo však príchod slobody ani demokracie. Naopak, bol to sovietsky komunizmus, ktorý nastúpil na miesto porazeného fašizmu," uvádza petícia. Tá ďalej pripomína, že obdobie od jesene 1944 do leta 1945 bolo v oblasti východného Slovenska poznačené násilným odvlečením najmenej 10.000 občanov ČSR do sovietskych pracovných táborov v systéme gulag. Zároveň konštatuje, že okupácia Košíc sovietskou armádou 21. augusta 1968 znamenala na tomto námestí mŕtvych a zranených a následných viac ako 20 rokov života v okupovanej krajine za železnou oponou.



"Problém je v tom, že v roku 1945 prišla sovietska armáda, obsadila našu krajinu a dostali sme sa do sovietskeho vplyvu, to znamená, že sme boli síce formálne oslobodení, ale neboli sme slobodní," povedal pre novinárov predseda petičného výboru Peter Neuwirth. Posledným impulzom k petícii bola podľa neho ruská agresia proti Ukrajine a vojna, ktorá tam stále prebieha.



"Žiadame, aby sa Košice vrátili k historickému pomenovaniu námestia z roku 1919 a z roku 1945, teda k názvu Legionárske námestie, a uctili si tak pamiatku členov légií, ktoré boli sformované a vytvorené generálom Milanom Rastislavom Štefánikom v Rusku, Francúzsku a Taliansku, a ktoré sa nezanedbateľnou mierou pričinili o vznik demokratickej Československej republiky v roku 1918 aj o porážku maďarskej boľševickej armády Bélu Kuna, ktorá vpadla na Slovensko v máji 1919," uvádza petícia.



Starosta košického Starého Mesta, kde sa Námestie osloboditeľov nachádza, Igor Petrovčik vyjadril podporu petícii, s jej argumentmi sa stotožňuje. "Takúto zmenu vítam a urobím všetko preto, aby sa to náležite podarilo v čo najkratšom čase," povedal. O odporúčacom stanovisku k premenovaniu námestia bude rokovať miestne zastupiteľstvo. "Ak miestni poslanci rozhodnú kladne, tak následne odstúpime tieto podklady na mesto, kde bude o tom rokovať názvoslovná komisia a mestské zastupiteľstvo," dodal Petrovčik.



Petíciu spustili v júli, zmenu názvu námestia podporil aj historik Dušan Kováč. V reakcii vznikla protipetícia za ponechanie názvu Námestie osloboditeľov, ktorá má zatiaľ na internete viac ako 480 podpisov.