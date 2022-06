V Košiciach odštartovali kvapku krvi pre detskú onkológiu a choré deti

Košice 1. júna (TASR) - V poradí 15. ročník podujatia Kvapka krvi pre detskú onkológiu a všetky choré deti v Detskej fakultnej nemocnici (DFN) Košice odštartovali symbolicky počas stredajšieho Medzinárodného dňa detí. Medzi prvými darcami boli krajskí policajti. Národná transfúzna služba (NTS) každý rok upozorňuje, že krv chýba najmä v letných mesiacoch.



Najväčšími odberateľmi krvi v DFN Košice sú Oddelenie onkológie a hematológie (ODOH) a Klinika pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny. Za uplynulý rok v tejto nemocnici podali onkologickým pacientom 574 krvných derivátov vyrobených z darovanej krvi. "Onkologickí pacienti potrebujú počas náročnej liečby pravidelnú hemoterapiu, pretože ich krvotvorba je oslabená ochorením, s ktorým bojujú, a tiež náročnou onkologickou liečbou," vysvetlila primárka ODOH DFN Košice Viktória Halušková.



Z jedného odberu vyrobia tri transfúzne lieky, a to červené krvinky, krvné doštičky a červenú mrazenú plazmu. "To znamená, že jeden odber krvi, jeden darca, zachráni život trom pacientom," dodala primárka košického Odberového a spracovateľského centra NTS SR Jitka Mačalová. Pripomenula, že vede sa zatiaľ nepodarilo vytvoriť žiadnu náhradu krvi.



Napriek tomu, že počas letných mesiacov evidujú vyšší počet úrazov a dopravných nehôd, v tomto období chodí darovať krv menej ľudí. "Kvapka pre detskú onkológiu a všetky choré deti je jedinečná na celom Slovensku, veľmi nám pomáha oslovovať darcov krvi, aby prispeli svojou kvapkou zachrániť život pacientom," povedala Mačalová s tým, že darovaná krv nevyjde na zmar. Pokiaľ DFN nebude potrebovať toľko množstva, využijú ju iné zdravotnícke zariadenia v Košiciach a vo východoslovenskom regióne.



Podujatie potrvá do 30. júna. Darovať krv možno každý deň prostredníctvom mobilných odberov, a na pracoviskách NTS od pondelka do piatka od 7.00 do 14.00 h a utorky do 17.00 h. Do uvedenej akcie sú zapojené pracoviská NTS v Košiciach, Prešove a Poprade.