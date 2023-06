V Košiciach odštartovali tradičnú kvapku krvi pre detskú onkológiu

Košice 1. júna (TASR) - V poradí 16. ročník podujatia Kvapka krvi pre detskú onkológiu v Detskej fakultnej nemocnici (DFN) Košice odštartovali symbolicky počas štvrtkového Medzinárodného dňa detí. Vo všetkých odberných centrách Národnej transfúznej služby (NTS) na východnom Slovensku potrvá do konca mesiaca. TASR o tom z DFN informovala Zuzana Baníková.



Mottom tohoročnej akcie je "Príďte, každá kvapka pomôže". Vlani sa v rámci tejto kampane uskutočnilo bezmála 1800 odberov, vďaka čomu NTS získala takmer 900 litrov krvi. Riaditeľ DFN Andrej Koman pripomenul, že najväčším odberateľom životodarnej tekutiny v tomto zdravotníckom zariadení je práve oddelenie detskej onkológie a hematológie, kde vlani spotrebovali zhruba 630 krvných konzerv.



"Chemoterapia ničí bujnejúce rakovinové bunky, no poškodzuje aj iné, zdravé rýchlo rastúce bunky, medzi ktoré patria červené krvinky vytvárané v kostnej dreni. Preto kým je krvotvorná činnosť kostnej drene v dôsledku onkologickej liečby utlmená, musíme deťom podávať červené krvinky a krvné doštičky, aby prekonali toto obdobie, kým sa ich kostná dreň nezregeneruje," vysvetlila primárka oddelenia Viktória Halušková.



Na darcovstvo vyzýva aj prezident občianskeho združenia Spoločnosť detskej onkológie Košice Martin Mušinský. "Krv naozaj zachraňuje ľudské životy a zdravie našich detských onkologických pacientov aj iných chorých a zranených detí. Preto apelujem na bežných ľudí, predovšetkým na prvodarcov, aby neváhali a rozhodli sa pre tento šľachetný čin, ktorý ich naplní radosťou z pomoci iným," vyzval.



Kampaň je v júni aj preto, že sa pripravujú na nasledujúce obdobie. Krv totiž chýba najmä v letných mesiacoch, keď narastá počet dopravných nehôd a rôznych úrazov, pričom darcov je pre dovolenkové obdobie menej. Zásoby krvných preparátov nevyhnutných na záchranu ľudských životov sú potrebné aj pre deti po ťažkých úrazoch.



Krv možno darovať na pracoviskách NTS v Košiciach, Prešove a v Poprade od pondelka do piatka od 7.00 do 14.00 h a v utorky do 17.00 h či v rámci mobilných odberov NTS.