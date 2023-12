V Košiciach odsúhlasili len niekoľko opatrení na zlepšenie situácie

Košice 13. decembra (TASR) - Košickí mestskí poslanci na svojom utorkovom (12. 12.) rokovaní odsúhlasili len niekoľko z navrhovaných opatrení pre budúci rok, ktorých cieľom je zvýšiť príjmy do rozpočtu a znížiť výdavky. So zvýšením vybraných daní a poplatkov sa opäť nestotožnili. Primátor Jaroslav Polaček avizoval mimoriadne rokovanie, ktoré by malo byť v piatok (15. 12.).



Mestské zastupiteľstvo (MsZ) súhlasilo s opatreniami ako vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na nájom parkovacích plôch v centre mesta, predaj pozemkov pod garážovými lokalitami či predaj prebytočného majetku ako napríklad tenisová dvojhala Anička a budova na Kováčskej ulici 34. Chce tiež, aby boli identifikovaní neplatiči za komunálny odpad. Poslanci odobrili aj optimalizáciu počtu zamestnancov na magistráte a v mestských podnikoch.



MsZ zároveň požiadalo primátora, aby najneskôr do 22. decembra boli vyplatené všetky schválené dotácie za rok 2023 športovým klubom, športovým organizáciám, združeniam, jednotlivcom a kultúrnym inštitúciám.



Ako primátor pre TASR povedal, uvedené uznesenie pravdepodobne podpíše. Pripomenul však, že ak nie sú peniaze, záväzok nebude možné splniť. "Zákon jasne hovorí, že ak nie sú peniaze a máte nezaplatené faktúry, nesmiete zaplatiť dotácie. Hľadáme spôsob. Máme nejaký nápad, snažím sa ho realizovať. Verím, že do dvoch - troch dní budem múdrejší. Aj športovcov som požiadal, aby do piatku ešte vydržali. Rysuje sa nejaké riešenie, no na druhej strane, ak nezískame peniaze cez poslancov do rozpočtu mesta, tak všetky tieto naše aktivity budú ohrozené," povedal.



Poslanci uznesením požiadali primátora aj o vyplatenie zadržaných podielových daní mestským častiam do 22. decembra či predloženie programového rozpočtu na nasledujúce obdobie do konca januára budúceho roka. Odhlasovali aj obmedzenie jeho kompetencií v rámci presunu financií medzi položkami rozpočtu.



Schválili i nové všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom. Opakovane však odmietli zvýšenie poplatku za komunálny odpad, príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zvýšenie miestnych daní či dane za ubytovanie. Vedenie mesta o tom ešte chce rokovať.



Mesto Košice pre nepriaznivú finančnú situáciu vstúpilo od 1. decembra do krízového režimu. Od nového roka bude v rozpočtovom provizóriu. Chýba mu okolo 44 miliónov eur.