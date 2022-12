V Košiciach opäť vypravia Charity Bus, zbierka pomôže ľuďom v núdzi

Košice 11. decembra (TASR) - V nasledujúcich dňoch v Košiciach opäť vypravia Charity Bus. Charitatívna zbierka má pomôcť ľuďom v núdzi, sociálne slabším a ľuďom bez domova. Organizuje ju Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) v spolupráci s Arcidiecéznou charitou. TASR o tom informovala hovorkyňa DPMK Vladimíra Bujňáková.



Charity Bus zavíta od pondelka (12. 12.) do stredy (14. 12.) vo vybraných časoch do ôsmich mestských častí, a to Nad jazerom, Sídlisko KVP, Západ, Sídlisko Ťahanovce, Sever, Juh, Staré Mesto a Dargovských hrdinov. "Vyzbiera potrebné veci a odtiaľ ich odvezie priamo do Krízového centra Arcidiecéznej charity v Košickej Novej Vsi. Verejnosť môže prispieť drogériou, hygienickými potrebami a trvanlivými potravinami priamo na mieste odstavenia Charity Busu," uviedla.



Podrobný harmonogram je zverejnený na webovej stránke DPMK.