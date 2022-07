V Košiciach opravujú a vynovujú školy zhruba za dva milióny eur

Košice 20. júla (TASR) - Opravy a rekonštrukčné práce približne za dva milióny eur realizujú počas letných prázdniny vo viacerých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Magistrát o tom informuje na svojej webovej stránke.



V rámci aktuálnych prác má byť v materských školách (MŠ) preinvestovaných takmer 830.000 eur. Najväčšia časť vo výške približne 360.000 eur pôjde na rekonštrukcie sociálnych zariadení a stavebné úpravy tried v MŠ na Nešporovej, Čordákovej, Hemerkovej, Muškátovej a Šafárikovej triede. Za viac ako štvrť milióna eur opravia fasádu, vonkajšiu terasu, školský dvor či oplotenie v MŠ Zuzkin Park, Galaktická, Belehradská, Budapeštianska 3 a Hronská. Zrekonštruujú aj plynovú kotolňu v MŠ Polianska či vymenia okná v MŠ na Dénešovej ulici.



V základných školách (ZŠ), základných umeleckých školách (ZUŠ) a centrách voľného času (CVČ) počas leta vykonávajú práce za viac ako 970.000 eur. "Viac ako tretina tejto sumy pôjde na opravy strešných plášťov v ZŠ Kežmarská 28, Bernolákova, Bukovecká a v CVČ na Charkovskej ulici. Výmeny okien sa dočká ZŠ Slobody," uvádza mesto. Vestibuly, šatne a iné priestory zrekonštruujú za 320.000 eur v ZŠ Abovská, Hroncova, Janigova a Drábova. Zhruba 300.000 eur pôjde na opravy kanalizácie a výmenu rozvodov ústredného kúrenia vo vybraných školách.



"Ďalšie státisíce eur mesto investuje v týchto týždňoch aj do telocviční a ihrísk v areáloch škôl. K výraznému skvalitneniu možností na šport prispeje v bývalej ZŠ Petzvalova výmena palubovky v telocvični. Tamojší žiaci budú môcť cvičiť, hrať a trénovať na bývalej palubovke z Angels arény," dodáva magistrát s tým, že palubovku pred modernizáciou Angels arény rozobrali a v súčasnosti finalizujú s jej položením vo vynovených priestoroch telocvične na Luníku 8.



V ZŠ Nám. L. Novomeského pokračujú v budovaní nafukovacej haly pre atletiku a v areáli ZŠ Starozagorská s modernizáciou atletického oválu a výstavbou ihriska na malý futbal. Zároveň dokončujú výstavbu Centra úpolových športov na bývalej ZŠ Poľná v Košickej Novej Vsi.



Tento rok chce mesto priamo do opráv a rekonštrukcií škôl investovať 5,6 milióna eur, ďalšie viac ako dva milióny eur majú ísť do vybudovania a rekonštrukcie športovej infraštruktúry na školách a v ich areáloch.