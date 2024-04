V Košiciach opravujú cestu z Čermeľa na Alpinku a Jahodnú

Košice 22. apríla (TASR) - Mesto Košice opravuje cestu z Čermeľa na Alpinku a Jahodnú. Informuje o tom na sociálnej sieti s tým, že na opravovaných úsekoch je znížená rýchlosť. Vodičov jazdiacich po Čermeľskej ceste preto žiada o zvýšenú pozornosť a dodržiavanie dopravného značenia.



Podľa magistrátu zostalo po zime na cestách množstvo výtlkov a ďalších sieťových poškodení komunikácií, ktoré postupne odstraňujú. V apríli začali s opravou úseku Čermeľskej cesty smerom z mesta na Jahodnú, respektíve k lokalite Potoky smerom na Košickú Belú.



"V týchto dňoch opravujeme poškodenú časť vozovky na viacerých úsekoch Čermeľskej cesty nastriekaním asfaltovej emulzie, ktorá sa pre spevnenie len v hornej vrstve posype kamenivom. Asfaltová hmota potom zatečie do trhlín a prasklín, nevytvárajú sa ďalšie poškodenia a nedostáva sa tam voda," uvádza s tým, že ide o jeden z bežných postupov, ktorý sa používa pri opravách ciest po celom Slovensku.



Mesto je stále presvedčené, že úsek Čermeľskej cesty, ktorá spája viacero okresov, by mala od neho mala prebrať Správa ciest Košického samosprávneho kraja (KSK). Ako pripomenulo, v uplynulých rokoch viackrát navrhovali KSK, aby prevzal cesty, ktoré smerujú z rôznych oblastí okresu Košice-okolie do Košíc. "Zatiaľ však neprišlo k dohode. Aj preto sme iniciovali legislatívne zmeny, aby mestá, ktoré spravujú cesty II. a III. triedy, ich mohli previesť na samosprávne kraje. Tie na údržbu spomínaných komunikácií dostávajú peniaze od štátu," dodáva.