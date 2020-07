V Košiciach ošetrili pre kolapsy z tepla desiatky ľudí

Košice 18. júla (TASR) – V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice za uplynulé dva týždne ošetrili 35 ľudí po kolapse z tepla, prevažne išlo o mužov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Ivana Vaněková s tým, že situácia je porovnateľná s minulým rokom, keď boli podobné výkyvy počasia.



Najviac ľudí za posledných 14 dní ošetrili 13. a 14. júla. Najmladší ošetrený pacient mal 26 rokov a najstarší 91. Pacientov do nemocnice priniesla buď sanitka, alebo prišli sami. „Naši odborníci im poskytli adekvátnu zdravotnú starostlivosť vrátane infúznej liečby," uviedla.



Počas vlaňajšieho prvého týždňa horúcich letných dní vyšetrili na oboch pracoviskách nemocnice spolu 17 osôb. „Za celé leto 2019 to bolo 118 osôb. Rok predtým sme počas leta po kolapse ošetrili 164 osôb,“ dodala Vaněková.



Horúčavami sú najohrozenejší seniori, malé deti či ľudia s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Veľmi dôležité je dodržiavanie pitného režimu. „Optimálny prísun vody si každý môže sledovať podľa farby moču, ktorý by nemal byť ani príliš tmavý, ani bezfarebný. Každý z nás by mal piť adekvátne fyzickej námahe, ale pre dospelého človeka by to mali byť dva až tri litre tekutín denne,“ spresnila hovorkyňa UNLP s tým, že proti prehriatiu je najvhodnejšie voľné oblečenie a pokrývka hlavy. Vyvarovať sa podľa nej treba priamemu slnku, a to najmä v čase od 10.00 h do 15.00 h. Pripomenula tiež, že v horúcich dňoch je lepšie konzumovať ľahšie jedlá a jesť veľa čerstvého ovocia a zeleniny.