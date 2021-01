V Košiciach otestovali vyše 53.000 ľudí, pozitívnych bolo takmer 900

Košice 10. januára (TASR) – V Košiciach otestovali počas dobrovoľného plošného testovania od piatka do nedele (8. – 10. 1.) vyše 53.000 ľudí, z toho pozitívnych bolo takmer 900, čo predstavuje 1,67 percenta z celkového počtu. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Fabian.



Ako ďalej priblížil, v nedeľu na odberných miestach otestovali vyše 20.000 ľudí, z ktorých vyšlo takmer 400 pozitívnych. Miera pozitivity v percentách je na úrovni 1,86.



Testovanie v Košiciach pokračuje aj v pondelok (11. 1.). Verejnosť sa môže dať otestovať v Kulturparku na Kukučínovej ulici od 9.00 do 17.00 h a v areáli U. S. Steel od 7.00 do 19.00 h.