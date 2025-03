V Košiciach otvárajú archeologický komplex Dolná brána

Košice 29. marca (TASR) - Archeologický komplex Dolná brána na Hlavnej ulici v Košiciach je od soboty po zimnej prestávke znova prístupný verejnosti. Podzemné archeologické múzeum patrí k najnavštevovanejším miestam v historickom centre, v uplynulom roku prešlo jeho bránami vyše 50.000 návštevníkov. Sú v ňom sprístupnené časti historického opevnenia Košíc a bývalej mestskej kanalizácie, či artefakty z Dómu sv. Alžbety. TASR o tom informoval hovorca mesta Dušan Tokarčík.



„V jedinečnom archeologickom komplexe návštevníci uvidia ako Košice vyzerali v minulosti a aký bol systém ich opevnenia. Dozvedia sa to moderným spôsobom z interaktívnych prezentácií, ktoré pútavou a zrozumiteľnou formou mapujú históriu nášho mesta,“ informoval poverený riaditeľ K13 - Košické kultúrne centrá, ktoré zabezpečujú správu tohto múzea, Martin Dani.



Deň otvorenia spestria dva workshopy. Návštevníci v rámci interaktívnej vzdelávacej aktivity Stredoveký nákup získajú informácie o stredovekých potravinách, koreninách, platidlách a remeselníkoch. Na workshope Tkanie na hrebeni dostanú možnosť vyskúšať si a utkať na hrebeni pomocou stredovekej techniky jednoduchý náramok, náhrdelník či čelenku.



Vlani sa mestu podarilo zrekonštruovať vyvýšené pódium prekrývajúce vstupný priestor a časť hlavného schodiska Dolnej brány. Z investície vyše 49.000 eur vynovili žulovú dlažbu, bočné steny pódia aj kvetináč, ktoré sú súčasťou železobetónovej konštrukcie pódia.



Primátor Jaroslav Polaček uviedol, že mesto Košice má vydané stavebné povolenie na projekt Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Archeologické múzeum Dolná Brána v predpokladanej hodnote takmer 2,7 milióna eur.



„Hlavným cieľom rekonštrukcie je zamedziť prenikaniu povrchovej vody do objektu archeologického múzea. V rámci nej by sa postupne pristúpilo k stavebným prácam, ktoré súvisia so sanáciou betónových a kamenných konštrukcií v celom priestore od Dolnej brány až po križovatku Hlavná - Rooseveltova,“ uviedol primátor s tým, že urobiť sa má aj izolácia kamenných murív, rekonštrukcia svetlíkov, schodov, mreží, potôčika, odvodňovacích žľabov, ako aj práce na skvalitnení drobnej architektúry, výsadby alebo zavlažovania.



Podľa vedúceho strategického referátu a zástupcu riaditeľa magistrátu mesta Košice Richarda Dlhého by mesto chcelo v tomto roku podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov a začať s vysúťažením dodávateľa stavebných prác. Samotná obnova Dolnej brány by sa tak mohla uskutočniť v budúcom roku.



Zatiaľ posledné väčšie stavebné úpravy za 200.000 eur sa priamo v priestoroch Dolnej brány dokončili v roku 2021. V rámci nich sa vymenili elektroinštalácie, svietidlá, osvetlenia vitrín a exponátov. Pribudla tiež šikmá dopravná plošina. Pred troma rokmi vďaka finančnej podpore vo výške 180.000 eur od maďarského ministerstva zahraničných vecí a obchodu bola otvorená nová expozícia mestského opevnenia v Košiciach. Tá v sebe zahŕňa viaceré moderné multimediálne prezentácie, infokiosky, špeciálne efekty, 3D archeomodely a viaceré interaktívne prvky.