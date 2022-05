V Košiciach otvárajú expozíciu zameranú na 200 rokov elektrotechniky

Slovenské technické múzeum (STM) na košickej Hlavnej ulici otvára novú expozíciu s názvom Elektrovek – 200 rokov elektrotechniky. V rámci nej vystavujú zbierkové predmety dokumentujúce vývoj rôznych odborov elektrotechniky, ktoré v rámci svojho pôvodného účelu človeku v minulosti uľahčili prácu, bežný život alebo slúžili na oddych. Košice, 12. mája 2022. Foto: TASR - František Iván

Košice 12. mája (TASR) – Slovenské technické múzeum (STM) na košickej Hlavnej ulici otvára novú expozíciu s názvom Elektrovek – 200 rokov elektrotechniky. Vystavuje na nej zbierkové predmety dokumentujúce vývoj rôznych odborov elektrotechniky, ktoré v rámci svojho pôvodného účelu človeku v minulosti uľahčili prácu, bežný život alebo slúžili na oddych. TASR o tom informoval autor expozície Peter Drozd.Prezentované predmety dokumentujú vývoj vedy, výroby, techniky a priemyslu v kontexte vývoja elektrotechniky na území bývalého Československa, respektíve Rakúsko-Uhorska, od druhej polovice 19. storočia po začiatok 21. storočia.Expozícia podáva informácie o snahách a výsledkoch práce vynálezcov, výskumníkov, vývojárov či výrobných podnikov, ktorí na území štátnych celkov, do ktorých v danej dobe patrilo dnešné Slovensko, úspešne aplikovali poznatky elektrotechniky do reálneho života. "Expozícia je hmatateľným dôkazom, že elektrotechnické výrobky na našom území nezaostávali za vývojom vo svete," uvádza STM.spresnil Drozd s tým, že v novej expozícii našli svoje miesto viaceré unikáty zo zbierkového fondu STM.Ide napríklad o šifrovací stroj Enigma, prvý telefón v štýle Art Deco, spartakiádny gramofón GE 5, jediný československý drôtofón Paratus, slovenský národný prijímač Telefunken 143GW, prvý československý televízor Tesla či počítače československej výroby.Osobitné miesto v novej expozícii má téma Slovenské/svetové osobnosti – Jozef Murgaš a Štefan Anián Jedlík, a to ako odkaz osobností pôvodom zo Slovenska, ktoré ovplyvnili celosvetový vývoj vedy a techniky.Novú expozíciu pripravovali od roku 2020, verejnosti bude sprístupnená od piatka (13. 5.).