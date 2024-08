V Košiciach otvoria na sídlisku Nad jazerom Knižnicu vecí

Košice 4. augusta (TASR) - Knižnica vecí pribudne od septembra v priestoroch základnej školy na košickom sídlisku Nad jazerom na Galaktickej ulici. Do jej ponuky na zapožičanie budú patriť rôzne predmety pre domácnosť, šport alebo deti. Informovalo o tom občianske združenie (OZ) Ťahanovská záhrada, ktoré Knižnicu vecí otvorí.



Veci si tak budú môcť Košičania požičať na skúšku alebo krátkodobé použitie. Počas leta bude tento koncept fungovať v skúšobnej prevádzke s overovaním knižničného systému. "Vzhľadom na to, že v našej ponuke sa nachádzajú aj predmety, ktoré padnú vhod práve teraz počas letného obdobia, prvým záujemcom umožníme spoločné testovanie. Stačí nás kontaktovať na kniznicaveci@tahanovskazahrada.sk," uviedla Tímea Rusnáková z Knižnice vecí Ťahanovskej záhrady.



Medzi prvými testovanými predmetmi sú podľa nej veci ako stan, spacáky, zmrzlinovač, rôzne športové predmety, bicykle, odrážadlo, ale napríklad aj turistický batoh, podsedák do auta, detská jedálenská stolička či prenosná skladacia postieľka.



"Knižnica vecí je nielen ekonomická, ale i ekologická. Táto inovatívna inštitúcia umožňuje požičiavanie rôznych predmetov, čím podporuje udržateľný spôsob života. Môžete si požičať nástroje, spotrebiče a ďalšie veci, ktoré nutne nepotrebujete každý deň, ale len občas," dodala Rusnáková.



Septembrové slávnostné otvorenie bude spojené s rodinným podujatím Slobodný víkend.