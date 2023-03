Košice 25. marca (TASR) - V Košiciach otvoria prvé medzinárodné gymnázium. Bude súčasťou Košice International School (KEIS), ktorá sa tak rozšíri o strednú školu vyučujúcu v svetovom vzdelávacom programe International Baccalaureate (IB). "Po založení základnej školy v roku 2020 a vlaňajšom rozšírení o materskú školu získajú budúci rok slovenské deti aj rodiny zo zahraničia plynulú možnosť pokračovať v angličtine podľa štandardov, až po získanie medzinárodnej maturity," uviedla riaditeľka školy Alexandra Blaasová.



O založenie gymnázia sa podľa nej dlhodobo usilovala Americká obchodná komora v SR, ktorá sa aktívne snaží o podporu konkurencieschopnosti podnikateľského prostredia na východe krajiny. Dodala, že existencia medzinárodnej školy bola tiež jedným z významných parametrov pri výbere regiónu veľkými investormi. Štvorročné gymnázium s medzinárodným programom doplní od septembra 2024 posledný chýbajúci prvok vzdelávania medzi 15. a 19. rokom veku.



"Rozšírením školy o gymnázium vychádzame v ústrety rastúcemu záujmu slovenských rodičov, ako aj najväčším investorom v regióne, ktorí tak získavajú možnosť medzinárodne certifikovaného vzdelávania plne v anglickom jazyku pre rodiny kľúčových zamestnancov. Aj preto sme radi, že Košický samosprávny kraj (KSK) v závere minulého roka podporil zaradenie gymnázia KEIS do siete škôl v SR," skonštatovala riaditeľka s tým, že vyučovanie na škole prebieha plne v angličtine pomocou zahraničných IB učiteľov, ktorých dopĺňajú kolegovia zo Slovenska.



Globálne prieskumy podľa Blaasovej potvrdzujú, že viac ako 70 percent absolventov IB programu je prijatých na top 500 svetových univerzít. KEIS čaká po odsúhlasení gymnázia KSK zaradenie do siete Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Do otvorenia v septembri 2024 čaká školu okrem rozšírenia tímu IB učiteľov aj ďalšia fáza obnovy budovy či technologického vybavenia. Už od minulého roka prebieha tiež autorizačný proces na získanie plnej certifikácie IB Middle Years Programme (MYP), v ktorom bude vyučovanie prebiehať. Do tohto programu môžu vstúpiť študenti už od 12 rokov. Prestúpiť do medzinárodného programu IB MYP je možné aj z inej školy po preverení úrovne znalosti anglického jazyka.



Škola sídli v upravených priestoroch na Poľnej ulici a poskytuje vzdelanie pre deti od troch rokov v medzinárodnej materskej a od šiestich do 15 rokov na základnej škole. Pôsobí tam tím učiteľov z USA, Veľkej Británie, Južnej Afriky a ďalších krajín.