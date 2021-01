V Košiciach otvorili 53 MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Košice 14. januára (TASR) – V Košiciach je otvorená väčšina materských škôl (MŠ) v pôsobnosti mesta. Pre TASR to uviedol hovorca magistrátu Vladimír Fabian. „K dispozícii sú deťom rodičov z prvej línie, ale aj tým, ktorí musia chodiť do práce,“ spresnil s tým, že počas budúceho týždňa by chceli fungovať v rovnakom režime.



V súčasnosti je otvorených 53 z 56 MŠ. Podľa jeho slov je ich obsadenosť na úrovni približne 18 percent. „V pondelok (11. 1.) boli zatvorené dve MŠ, v stredu (13. 1.) pribudla ďalšia. Dôvodom je nedostatok detí. Aktuálne sú tak zatvorené MŠ v Košickej Novej Vsi na Poľnej ulici, v Krásnej na Žiackej ulici a na Luníku IX,“ dodal.



Mesto podľa jeho slov nemôže nariadiť testovanie na ochorenie COVID-19 ani pedagogickým či nepedagogickým zamestnancom. Školský referát však zamestnancom pravidelne odporúča testovať sa. „Rovnako sú dodržiavané všetky opatrenia a nariadenia vlády. Regionálny úrad verejného zdravotníctva vykonáva v objektoch MŠ pravidelné kontroly,“ doplnil Fabian.