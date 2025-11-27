< sekcia Regióny
V Košiciach otvorili centrum zdravotno-sociálnych služieb
Ide o prvé centrum svojho druhu na Slovensku, ktoré reaguje na komplexné potreby ľudí, ktorí sa často ocitajú na okraji spoločnosti.
Autor TASR
Košice 27. novembra (TASR) - V Košiciach začalo pôsobiť Centrum integrovaných zdravotno-sociálnych služieb, ktoré je prioritne určené pre ľudí so skúsenosťou bezdomovectva a ďalšie zraniteľné skupiny. Výnimočné je tým, že na jednom mieste poskytuje bezplatnú zdravotnú a psychologickú starostlivosť, ako aj pracovné, sociálne a právne poradenstvo či podporu pri bývaní. Nachádza sa na 5. poschodí Polikliniky Sever na Komenského ulici, otvorené je každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 h.
Ide o prvé centrum svojho druhu na Slovensku, ktoré reaguje na komplexné potreby ľudí, ktorí sa často ocitajú na okraji spoločnosti. Otvorili ho Nadácia DEDO spolu s organizáciami svojej siete Všetci pre rodinu, Dorka Bags a Dorka. Za integrovanými službami stojí viac ako 15 odborníkov.
Ako informovala predsedníčka správnej rady Nadácie DEDO Alena Vachnová, ide o unikátny koncept nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe a jeho súčasťou je aj prvá ambulancia pre ľudí bez domova. „Spájajú sa nám tu unikátne služby, ktoré sme už poskytovali, čiže sociálne poradenstvo, právne, pracovné a psychologické poradenstvo, ako aj podpora v bývaní, keďže Nadácia DEDO spolu s partnerskými organizáciami sa venuje ukončovaniu bezdomovectva prostredníctvom bývania. Všetky tieto sociálne služby sme doplnili o ten zdravotný prvok, čo je nesmierne dôležité,“ uviedla. Poukázala na to, že bezdomovectvo má na ľudí, ktorí ho dlhodobo zažívajú, veľmi vážne zdravotné následky, často s viacnásobnými chronickými diagnózami a traumami aj predčasnými úmrtiami.
„Týmto projektom sa snažíme vlastne primárnou zdravotnou starostlivosťou a sociálnymi službami odľahčovať postupne urgenty nemocníc, znižovať počty hospitalizácií a predovšetkým zvyšovať kvalitu života ľudí, ktorí bezdomovectvo zažívajú,“ povedala Vachnová. Súčasťou aktivít je aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v teréne.
V centre funguje ambulancia všeobecnej lekárky. V pláne je v budúcom roku využitie priestorov, ktoré sú k dispozícii, pre psychiatrickú starostlivosť, starostlivosť klinického psychológa a pediatra, prípadne ďalšie odbornosti. Tieto aktivity vychádzajú zo sčítania z minulého roka, podľa ktorého je v Košiciach minimálne 2300 ľudí bez domova a z nich 996 detí.
Centrum vzniklo v rámci medzinárodného projektu SOLACE-CEE, ktorý Nadácia DEDO vedie, a reaguje na potreby ľudí, ktorí sa často ocitajú na okraji spoločnosti, v bytovej a sociálnej núdzi. Zdravotné služby sú aktuálne plne zazmluvnené vo všetkých zdravotných poisťovniach a organizácia Všetci pre rodinu, ktorá tieto služby zastrešuje, je oficiálnym registrovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
Ide o prvé centrum svojho druhu na Slovensku, ktoré reaguje na komplexné potreby ľudí, ktorí sa často ocitajú na okraji spoločnosti. Otvorili ho Nadácia DEDO spolu s organizáciami svojej siete Všetci pre rodinu, Dorka Bags a Dorka. Za integrovanými službami stojí viac ako 15 odborníkov.
Ako informovala predsedníčka správnej rady Nadácie DEDO Alena Vachnová, ide o unikátny koncept nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe a jeho súčasťou je aj prvá ambulancia pre ľudí bez domova. „Spájajú sa nám tu unikátne služby, ktoré sme už poskytovali, čiže sociálne poradenstvo, právne, pracovné a psychologické poradenstvo, ako aj podpora v bývaní, keďže Nadácia DEDO spolu s partnerskými organizáciami sa venuje ukončovaniu bezdomovectva prostredníctvom bývania. Všetky tieto sociálne služby sme doplnili o ten zdravotný prvok, čo je nesmierne dôležité,“ uviedla. Poukázala na to, že bezdomovectvo má na ľudí, ktorí ho dlhodobo zažívajú, veľmi vážne zdravotné následky, často s viacnásobnými chronickými diagnózami a traumami aj predčasnými úmrtiami.
„Týmto projektom sa snažíme vlastne primárnou zdravotnou starostlivosťou a sociálnymi službami odľahčovať postupne urgenty nemocníc, znižovať počty hospitalizácií a predovšetkým zvyšovať kvalitu života ľudí, ktorí bezdomovectvo zažívajú,“ povedala Vachnová. Súčasťou aktivít je aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti v teréne.
V centre funguje ambulancia všeobecnej lekárky. V pláne je v budúcom roku využitie priestorov, ktoré sú k dispozícii, pre psychiatrickú starostlivosť, starostlivosť klinického psychológa a pediatra, prípadne ďalšie odbornosti. Tieto aktivity vychádzajú zo sčítania z minulého roka, podľa ktorého je v Košiciach minimálne 2300 ľudí bez domova a z nich 996 detí.
Centrum vzniklo v rámci medzinárodného projektu SOLACE-CEE, ktorý Nadácia DEDO vedie, a reaguje na potreby ľudí, ktorí sa často ocitajú na okraji spoločnosti, v bytovej a sociálnej núdzi. Zdravotné služby sú aktuálne plne zazmluvnené vo všetkých zdravotných poisťovniach a organizácia Všetci pre rodinu, ktorá tieto služby zastrešuje, je oficiálnym registrovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.