V Košiciach otvorili Festival múzeí na Slovensku

Košice 2. októbra (TASR) - Prezentáciu 20 slovenských múzeí, dvoch inštitúcií, zaoberajúcich sa ochranou a osvetlením zbierkových predmetov, konferenciu o ochrane kultúrneho dedičstva a iné prináša 19. ročník Festivalu múzeí na Slovensku. Otvorili ho v pondelok v košických Kasárňach/Kulturparku. Pre verejnosť je dostupný do 17.00 h. TASR o tom informoval Zväz múzeí na Slovensku (ZMS) s tým, že festival je jeho vrcholným podujatím.



Podujatie sa po dlhšej dobe vrátilo do Košíc, potrvá do stredy (4. 10.). Prvýkrát je spojené aj s Valným zhromaždením ZMS, ktoré je naplánované na utorok (3. 10.). "Valné zhromaždenie je miestom pre plodnú odbornú i vecnú diskusiu všetkých členských múzeí ZMS o výhľadoch, súčasných výzvach a zásadných otázkach múzejníkov a múzeí na Slovensku," uviedli organizátori s tým, že tohtoročné valné zhromaždenie je okrem iného osobité aj voľbou nového predsedu ZMS.



Posledný deň podujatia je venovaný spoznávaniu kultúrnych inštitúcií, nachádzajúcich sa v Košickom samosprávnom kraji.