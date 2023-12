V Košiciach otvorili nové neurorehabilitačné centrum

Košice 2. decembra (TASR) - V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) v Košiciach za účasti ministerky zdravotníctva SR Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) otvorili nové neurorehabilitačné centrum. Vzniklo v rámci oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (OFBLR). Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.



"Pacienti dostanú skutočne špičkovú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť s prístrojmi, ktoré nikde na Slovensku nenájdete. Je to jedinečné zariadenie svojho druhu a som rada, že je práve tu, na východnom Slovensku," ocenila ministerka.



Pracovisko je vybavené šiestimi najmodernejšími robotickými, vysokošpecializovanými zariadeniami. Riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa uviedol, že nové centrum vzniklo vďaka výraznej pomoci Ministerstva zdravotníctva SR, ale aj zamestnancov nemocnice, ktorí pomohli pri rekonštrukcii priestorov a uvedení centra do života. "Je to ďalšie plus pre našich pacientov v rámci komplexnosti terapie," skonštatoval.



Primárka OFBLR Miriam Dziaková uviedla, že nové pracovisko bude zamerané na liečbu pacientov s neurologickým postihnutím a následkami pri rôznych ochoreniach. Ide podľa nej hlavne o pacientov po cievnej mozgovej príhode (CMP), po neurochirurgických operáciách mozgu, miechy, s rôznymi neurologickými degeneratívnymi a internými ochoreniami, ktoré majú následky na pohybovom aparáte.



"Máme oddelenie s roboticky asistovanou rehabilitáciou. Podarilo sa vybudovať a vybaviť toto oddelenie najmodernejšou technikou a dostali sme sa tak medzi svetovú špičku," skonštatovala Dziaková. Dodala, že tak budú môcť poskytovať pacientom kvalitnejšiu rehabilitáciu, vďaka čomu získajú väčšiu šancu na zlepšenie kvality života, rýchlejšiu regeneráciu a obnovu stratených funkcií. Súčasťou centra je aj prístroj, ktorý doposiaľ inde na Slovensku nebol. "Ide o proprioceptívnu stimuláciu fokálnymi vibráciami," upozornila primárka.



Moderné robotické rehabilitácie podľa nemocnice umožňujú rozhýbať ľudí, ktorí by inak skončili invalidní, a vrátiť ich do pracovného procesu. Upozorňuje, že CMP postihuje vo svete 15 miliónov ľudí ročne, na Slovensku patrí medzi najčastejšie príčiny úmrtia ľudí nad 60 rokov. Čoraz častejšie však postihuje mladšiu generáciu, 25 percent pacientov má menej ako 60 rokov, 15 percent dokonca menej ako 40 rokov.



Nové neurorehabilitačné centrum bude zároveň slúžiť ako výučbové pracovisko pre študentov Lekárskej fakulty Univerzitnej nemocnice P. J. Šafárika Košice, a tiež na vzdelávanie študentov stredných zdravotníckych škôl.