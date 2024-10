V Košiciach otvorili prvý Pravicový dom SaS

Košice 10. októbra (TASR) - Prvý Pravicový dom SaS vo štvrtok slávnostne otvorili na Poštovej ulici v Košiciach. Slúžiť má na rôzne aktivity súvisiace s rozvojom Košíc a Košického kraja. Zároveň má byť centrom pre politickú činnosť strany SaS, ďalších strán opozície a ich sympatizantov.



V novootvorených priestoroch sa majú konať diskusie na ekonomické témy a workshopy. Slúžiť majú aj na stretávanie sa ľudí aktívnych v oblasti startupov, podnikania, financií, ale aj osobností verejného a kultúrneho života, či tých, ktorí majú návrhy a víziu ako zlepšiť Slovensko. Aktivity majú byť určené pre odbornú aj laickú verejnosť.



Ako pre TASR povedal predseda SaS Branislav Gröhling, nadväzujú tým na iniciatívu Pravicový blok, ktorej cieľom je boj proti populizmu. "Chceme sem prísť a rozprávať aj o problémoch ľudí na východe. Bude to miesto, kde sa môžu stretávať pravicovo zmýšľajúci ľudia - či už budú chcieť obhajovať pravicové ekonomické riešenia, slobodu slova alebo ostatné hodnoty, ktoré prezentujeme. Chceme, aby to bol taký košický hub pravicového myslenia," povedal s tým, že tak chcú prezentovať alternatívu súčasnej vlády SR.



Počas nasledujúceho polroka plánujú otvoriť aj ďalšie dva Pravicové domy. Vzniknúť by mali na strednom Slovensku.