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V Košiciach otvorili revitalizovaný park na Vysokoškolskej ulici
Primátor pripomenul, že v minulosti išlo o zanedbaný priestor, pri ktorom podľa neho hrozila aj developerská výstavba a pred desiatimi rokmi žiadal Košičanov o podporu pri jeho záchrane.
Autor TASR
Košice 10. júna (TASR) - V Košiciach v utorok slávnostne otvorili revitalizovaný park na rohu Vysokoškolskej a Komenského ulice. Dlhodobo nevyužívaná plocha s vyšliapanými chodníkmi sa zmenila na oddychovú zónu s novou zeleňou, mobiliárom a verejným osvetlením. Ako uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček, revitalizácia bola financovaná najmä z eurofondov, spoluúčasť mesta predstavovala menej ako 20.000 eur.
Primátor pripomenul, že v minulosti išlo o zanedbaný priestor, pri ktorom podľa neho hrozila aj developerská výstavba a pred desiatimi rokmi žiadal Košičanov o podporu pri jeho záchrane. „Nikto nevidel a nevnímal, že to môže byť krásny komunitný zelený priestor,“ doplnil s tým, že park sa podarilo nielen zachrániť, ale aj zrevitalizovať.
Stavebné práce v hodnote 246.003,30 eura s DPH realizovala od júla minulého roka spoločnosť Janiga - Záhradníctvo. Súčasťou úprav bola obnova peších trás. Vyšliapané chodníky nahradili dláždené chodníky a pribudli mlatové plochy, ktoré umožňujú prirodzené vsakovanie dažďovej vody. Pôvodný asfaltový chodník na Vysokoškolskej ulici nahradila dlažba a všetky spevnené plochy sú bezbariérovo prepojené.
V parku pribudli nové lavičky, ležadlá, stoly, odpadkové koše, stojany na bicykle aj knižná búdka. Návštevníci budú môcť využiť aj konštrukciu na zavesenie hojdacej siete. Pozdĺž chodníkov doplnili verejné osvetlenie. Revitalizácia zahŕňala aj sadovnícke a terénne úpravy. Vznikli trávnaté plochy s výmerou 2221 štvorcových metrov, pribudli záhony s trvalkami aj 232 kríkov. Pôvodné invázne dreviny a stromy v zlom zdravotnom stave nahradili nové listnaté a ihličnaté stromy.
Mesto Košice podľa magistrátu pokračuje aj v ďalších projektoch obnovy verejných priestorov. Rozbehnuté sú revitalizácie v okolí športovej haly Stará jazdiareň, vo vnútrobloku na Pasteurovom námestí či na verejných priestranstvách na Clementisovej a Bašťovanského ulici. Zelené vegetačné strechy majú pribudnúť na MŠ Kalinovská, Knižnici pre mládež na Humenskej ulici aj na novom zariadení pre seniorov na Gerlachovskej ulici.
Primátor pripomenul, že v minulosti išlo o zanedbaný priestor, pri ktorom podľa neho hrozila aj developerská výstavba a pred desiatimi rokmi žiadal Košičanov o podporu pri jeho záchrane. „Nikto nevidel a nevnímal, že to môže byť krásny komunitný zelený priestor,“ doplnil s tým, že park sa podarilo nielen zachrániť, ale aj zrevitalizovať.
Stavebné práce v hodnote 246.003,30 eura s DPH realizovala od júla minulého roka spoločnosť Janiga - Záhradníctvo. Súčasťou úprav bola obnova peších trás. Vyšliapané chodníky nahradili dláždené chodníky a pribudli mlatové plochy, ktoré umožňujú prirodzené vsakovanie dažďovej vody. Pôvodný asfaltový chodník na Vysokoškolskej ulici nahradila dlažba a všetky spevnené plochy sú bezbariérovo prepojené.
V parku pribudli nové lavičky, ležadlá, stoly, odpadkové koše, stojany na bicykle aj knižná búdka. Návštevníci budú môcť využiť aj konštrukciu na zavesenie hojdacej siete. Pozdĺž chodníkov doplnili verejné osvetlenie. Revitalizácia zahŕňala aj sadovnícke a terénne úpravy. Vznikli trávnaté plochy s výmerou 2221 štvorcových metrov, pribudli záhony s trvalkami aj 232 kríkov. Pôvodné invázne dreviny a stromy v zlom zdravotnom stave nahradili nové listnaté a ihličnaté stromy.
Mesto Košice podľa magistrátu pokračuje aj v ďalších projektoch obnovy verejných priestorov. Rozbehnuté sú revitalizácie v okolí športovej haly Stará jazdiareň, vo vnútrobloku na Pasteurovom námestí či na verejných priestranstvách na Clementisovej a Bašťovanského ulici. Zelené vegetačné strechy majú pribudnúť na MŠ Kalinovská, Knižnici pre mládež na Humenskej ulici aj na novom zariadení pre seniorov na Gerlachovskej ulici.