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V Košiciach otvorili sériu podujatí s názvom Vyber si budúcnosť
Séria podujatí je podľa neho súčasťou projektu Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania, podporovaného Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Autor TASR
Košice 18. novembra (TASR) - Súkromná stredná odborná škola (SSOŠ) Košická Akadémia otvorila v uplynulých dňoch 11. a 12. novembra sériu podujatí s názvom „Vyber si budúcnosť“. Ako TASR informoval riaditeľ SSOŠ Košická Akadémia Peter Ivan, cieľom projektu je prepojiť odborné vzdelávanie s praxou a pomôcť mladým ľuďom zodpovedne si vybrať školu aj budúce povolanie.
Séria podujatí je podľa neho súčasťou projektu Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania, podporovaného Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Na dvojdňovom podujatí sa stretli odborníci z praxe, pedagógovia, žiaci aj ich rodičia.
Počas podujatia priniesla konferencia „Kariéra v digitálnom svete“ v stredu (11. 11.) zástupcom zamestnávateľov, inštitúcií, škôl a kariérnym poradcom diskusiu o tom, aké príležitosti ponúka digitálny trh práce v košickom regióne.
Pozvanie prijali aj IT experti za účasti prodekana Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, ktorí priblížili kybernetické hrozby v praxi v rámci témy kybernetickej bezpečnosti. Účastníci si na následnom workshope vyskúšali, ako rozpoznať phishing, ako rýchlo sa dá prelomiť slabé heslo či ako si chrániť online účty. Program uzavrela diskusia o spolupráci stredných a vysokých škôl so zamestnávateľmi.
Štvrtok (12. 11.) bol venovaný Dňu otvorených dverí pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl a ich rodičov. „Kariérni poradcovia z Centra poradenstva a prevencie im poradili pri výbere strednej školy a ponúkli aj individuálne konzultácie,“ doplnila škola s tým, že účastníci mali možnosť oboznámiť sa s odbormi na interaktívnych stanovištiach.
Ako škola uviedla, séria podujatí bude pokračovať aj v nasledujúcom období ďalšími aktivitami.
Séria podujatí je podľa neho súčasťou projektu Podpora komplexného rozvoja stredného odborného vzdelávania, podporovaného Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Na dvojdňovom podujatí sa stretli odborníci z praxe, pedagógovia, žiaci aj ich rodičia.
Počas podujatia priniesla konferencia „Kariéra v digitálnom svete“ v stredu (11. 11.) zástupcom zamestnávateľov, inštitúcií, škôl a kariérnym poradcom diskusiu o tom, aké príležitosti ponúka digitálny trh práce v košickom regióne.
Pozvanie prijali aj IT experti za účasti prodekana Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach, ktorí priblížili kybernetické hrozby v praxi v rámci témy kybernetickej bezpečnosti. Účastníci si na následnom workshope vyskúšali, ako rozpoznať phishing, ako rýchlo sa dá prelomiť slabé heslo či ako si chrániť online účty. Program uzavrela diskusia o spolupráci stredných a vysokých škôl so zamestnávateľmi.
Štvrtok (12. 11.) bol venovaný Dňu otvorených dverí pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl a ich rodičov. „Kariérni poradcovia z Centra poradenstva a prevencie im poradili pri výbere strednej školy a ponúkli aj individuálne konzultácie,“ doplnila škola s tým, že účastníci mali možnosť oboznámiť sa s odbormi na interaktívnych stanovištiach.
Ako škola uviedla, séria podujatí bude pokračovať aj v nasledujúcom období ďalšími aktivitami.