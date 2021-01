V Košiciach otvorili v nedeľu všetkých 66 odberných miest

Košice 10. januára (TASR) – V Košiciach otvorili v nedeľu ráno všetkých 66 odberných miest. Plošné testovanie na ochorenie COVID-19 tak pokračuje zatiaľ bez problémov aj počas tretieho dňa. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Vladimír Fabian.



Ako uviedol, víkendové testovanie v meste Košice odhalilo za piatok (8. 1.) a sobotu (9. 1.) takmer 500 pozitívnych prípadov. Otestovali skoro 32.000 ľudí.



Všetky odberné miesta v Košiciach otvorili v nedeľu o 9.00 h s výnimkou testovacieho miesta v areáli U. S. Steel. Tam začali opäť o dve hodiny skôr než v meste, aby umožnili otestovať sa tým, ktorí končia nočnú zmenu. Ako informoval hovorca podniku Ján Bača, od piatka do nedele 8.30 h otestovali v U. S. Steel 1621 ľudí, z toho 38 bolo pozitívnych na ochorenie COVID-19. „Dôležitá je okamžitá reakcia nadriadených, ktorí ihneď kontaktujú kolegov pozitívne testovaných, aby zabezpečili otestovanie a prípadnú karanténu dotknutého pracoviska,“ dodal.



Odberné miesta sú dovedna v 18 mestských častiach. Testovanie v Košiciach sa začalo v piatok od 16.00 do 20.00 h a pokračuje v sobotu a nedeľu od 09.00 do 17.00 h. V pondelok sa bude ešte testovať v Kulturparku na Kukučínovej ulici a takisto v areáli U. S. Steel. Informácie o testovaní a odberných miestach sú na webstránke korona.kosice.sk.