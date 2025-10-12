Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Košiciach otvorili výstavu Dočasná dohoda medzi realitou a ilúziou

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Súčasťou výstavy je aj séria obrazov Kalamity, ktorá reflektuje prírodné katastrofy a ich vplyv na našu krajinu.

Autor TASR
Košice 12. októbra (TASR) - Vo Východoslovenskej galérii v Košiciach je sprístupnená výstava s názvom Dočasná dohoda medzi realitou a ilúziou. Predstavuje tvorbu súčasného slovenského maliara Michala Nagypála, ktorý vo svojich dielach spája klasickú maľbu s digitálnymi technikami a tematizuje vzťah človeka k prírode a vizuálnej realite. Ako informovala PR manažérka galérie Soňa Stano Jambrichová, autorove diela oscilujú medzi realitou a fikciou, medzi konkrétnym pozorovaním a imaginatívnou transformáciou.

„Nagypál nepreberá realitu ako nemenný fakt, ale skôr ako materiál, ktorý možno deformovať, zrkadliť, zveličovať či poeticky prepisovať. Vzniká tak osobitá syntéza magického realizmu, surrealistických stratégií a súčasných reflexií o postdigitálnom obraze,“ uviedla.

Súčasťou výstavy je aj séria obrazov Kalamity, ktorá reflektuje prírodné katastrofy a ich vplyv na našu krajinu. Ďalšia výrazná kolekcia Hon sa venuje téme poľovníctva a symbolike lovu, autor v nej prepája minulosť, súčasnosť aj environmentálne otázky. Nagypál sa zároveň inšpiruje dejinami umenia a v cykle Rázcestia pracuje s motívmi starých obrazov, ktoré digitálne upravuje do nových kompozícií.

Michal Nagypál študoval na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach a na Akadémii výtvarných umení v Prahe. V súčasnosti pôsobí v maďarskom meste Gönc. Verejnosť si jeho diela môže pozrieť vo Východoslovenskej galérii do 11. januára 2026. Kurátorom výstavy je Miroslav Kleban. Vznik diel podporil Fond na podporu umenia formou štipendia.
