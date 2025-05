V Košiciach otvorili zberné parkovisko: Tu môže skončiť aj váš tátoš

Košice 21. mája (TASR) - V Košiciach otvorili zberné parkovisko. Slúžiť bude na dočasné umiestnenie autovrakov, ako aj vozidiel odtiahnutých pre porušenie zákona o cestnej premávke. Jeho výstavba stála takmer 800.000 eur. Informovalo o tom vedenie mesta na stredajšej tlačovej konferencii.



Mesto doposiaľ nemalo k dispozícii priestor na umiestnenie odtiahnutých autovrakov. Na tento účel využívalo služby zmluvného partnera, ktorý má zberné parkovisko mimo Košíc. Podľa magistrátu bol proces odstraňovania autovrakov z ulíc mesta z kapacitných dôvodov zdĺhavý.



„Máme tu 82 parkovacích miest, z toho tri sú vyhradené pre väčšie vozidlá - nákladné alebo dodávky. Tento veľký priestor nám umožňuje to, že občania uvidia miznúť autovraky z mesta rýchlejšie,“ vysvetlil riaditeľ Bytového podniku mesta Košice (BPMK) Peter Miklovič. Nové zberné parkovisko v jeho areáli vybudovali z úverových prostriedkov. Súčasťou je aj potrebný odlučovač ropných látok. Výstavbu chcú splatiť prostredníctvom komerčnej činnosti, medzi ktorú patrí aj odťahová služba pre pokazené vozidlá.



Primátor Jaroslav Polaček dodal, že likvidáciu autovrakov bude naďalej zabezpečovať zmluvný partner mesta. Proces môže trvať od niekoľkých týždňov zhruba do jedného roka, a to v závislosti od reagovania majiteľov na výzvy. „Vieme to nastaviť tak, že ak sa chcú zbaviť autovraku, nemusí ich to stáť nič. Stačí len spolupracovať. Auto vieme aj odtiahnuť a následne sa ho možno legálne zbaviť,“ povedal.



Podľa jeho slov je v Košiciach viac ako 400 autovrakov. Ich postupným odstraňovaním chce mesto skvalitniť verejný priestor, rozšíriť možnosti parkovania, prispieť k eliminácii vandalizmu a tiež k ochrane životného prostredia. Verejnosť môže podnety v súvislosti s autovrakmi hlásiť na e-mailovej adrese vraky@kosice.sk.



Časť parkoviska bude slúžiť aj pre autá, ktoré budú odtiahnuté pre porušenie zákona. Doposiaľ si ich vodiči mohli vyzdvihnúť na Jarmočnej ulici. Po novom budú umiestňované práve v areáli BPMK na Južnom nábreží, respektíve Opatovskej ceste, kde vodiči môžu uhradiť aj prípadnú pokutu.