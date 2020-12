V Košiciach plnia vianočné priania deťom z detských domovov

Košice 12. decembra (TASR) – Obdarovať viac ako 200 detí z košických detských domovov vianočným darčekom podľa priania obdarovaných si kladie za cieľ projekt Vianočné prianie. Prostredníctvom rovnomenného internetového portálu umožňuje zakúpiť deťom vysnívaný darček alebo prispieť naň finančne. O charitatívnom podujatí informovala jeho spoluorganizátorka Edina Kocsisová.



"Nie všetky deti majú možnosť užiť si najkrajšie obdobie roka v kruhu milujúcej rodiny. Toto prianie im splniť nevieme, ale spolu s darcami zapojenými do projektu im môžeme dopriať darček, ktorý si vysnívali," vysvetlila myšlienku projektu jeho autorka Zuzana Slivenská.



"Pomôcť môže každý, či už kúpou konkrétneho darčeka alebo finančným príspevkom," doplnila Kocsisová. Darcovia tak podľa jej ďalších slov pomôžu skrášliť vianočné sviatky 215 zverencom centier pre deti a rodiny v Košiciach-Hurbanova, Košickej Novej Vsi a Košiciach-Uralská.



Kocsisová pripomenula, že voľba darovania konkrétneho darčeka zverejneného v zozname, ktorá sa dá realizovať do štvrtka 17. decembra, je záväzná a od darcu sa očakáva nielen zakúpenie vybraného darčeka, ale i jeho zabalenie a odovzdanie organizátorom. Finančne môžu darcovia na darčeky prispievať prostredníctvom transparentného účtu projektu až do 24. decembra.