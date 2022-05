V Košiciach pokračuje projekt CEEA, peniaze šli aj na pomoc Ukrajine

Košice 20. mája (TASR) - Jedným z doterajších výsledkov projektu cezhraničnej spolupráce z nórskych fondov je aj zavedenie elektronického vyvolávacieho systému na magistráte. V pláne je tiež jeho rozšírenie či vznik nových kancelárií prvého kontaktu v mestských častiach. Časť dotácie poskytli aj na humanitárnu pomoc Ukrajine. Informovalo o tom vedenie mesta spolu s partnermi projektu na piatkovej tlačovej konferencii.



Košice sú zapojené do cezhraničného projektu „Mestá v rozšírenom európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovenskoukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA).“ Mesto ho uskutočňuje v spolupráci s Centrom spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied (SAV), ukrajinskými mestami Užhorod a Charkov, ako aj Nórskym výskumným centrom NORCE.



Na projekt prispeli sumou takmer 390.000 vlády Nórska, Lichtenštajnska a Islandu. Celkové oprávnené náklady predstavujú okolo 459.000 eur, pričom štátny rozpočet SR sa na jeho financovaní podieľal sumou necelých 69.000 eur. Čerpanie sa uskutočňuje od júla 2020 do konca apríla 2023. V minulom roku z projektu podporili napríklad vznik Ukrajinsko-Slovenského domu v Charkove.



Cieľom CEEA je zvýšenie integrity a zodpovednosti verejnej správy na Slovensku a Ukrajine, rozvoj cezhraničnej inštitucionálnej spolupráce, podpora a vytvorenie nových sietí a partnerstiev smerujúcich k vzájomnému približovaniu sa Ukrajiny k Európe a nastavenie dlhodobej a udržateľnej spolupráce medzi verejnými inštitúciami, predovšetkým v dotknutých regiónoch Slovenska a Ukrajiny.



Z dôvodov aktuálnej situácie na Ukrajine boli finančné prostriedky slovenských partnerov určené na stretnutia, workshopy a výmenné pobyty použité napríklad aj na zabezpečenie humanitárnej pomoci pre Ukrajinu. "Mesto Košice spolu s partnermi veľmi rýchlo zareagovalo - začalo trochu meniť cieľ cezhraničnej spolupráce a podarilo sa nám dosiahnuť, aby sme veľkú časť peňazí presmerovali na pomoc Ukrajine, našim partnerským mestám," pripomenul primátor Jaroslav Polaček s tým, že na humanitárnu pomoc na Ukrajinu bolo za mesto Košice vyčlenených zhruba 88.000 eur, ďalších 30.000 eur poskytol na rovnaký účel SAV ako ďalší partner projektu. Kamióny s humanitárnou pomocou boli určené pre obyvateľov Charkova a Užhorodu.



Oficiálny zástupca Oddelenia medzinárodnej spolupráce Charkovskeho mestského úradu na Slovensku Aleksandr Dvoekonko vyzdvihol pomoc zo strany partnerov projektu aj Slovenska. Zároveň pripomenul, že je to prvýkrát od vyhlásenia nezávislosti Ukrajiny, čo sa toto mesto mohol zúčastniť na procese cezhraničnej spolupráce. "Nielen z pohľadu nášho mesta, ale aj celej východnej Ukrajiny, je veľmi dôležité podporovať európsku integráciu. Vidím, ako to inšpirovalo našich ľudí," povedal Dvoekonko.