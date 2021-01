V Košiciach pokračuje testovanie, včera odhalili 183 pozitívnych

Košice 9. januára (TASR) – V Košiciach pokračuje dobrovoľné plošné testovanie na ochorenie COVID-19. V sobotu otvorili o 09.00 h všetky odberné miesta okrem jedného, na ktorom bolo potrebné doplniť ochranné prostriedky. Toto miesto však otvoria, hneď ako budú dodané. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Fabian s tým, že počas piatka (8. 1.), keď spustili plošné testovanie, odhalili 183 pozitívnych na ochorenie COVID-19.



"Od dnešného rána je situácia na odberných miestach pokojná. Takmer na všetkých je to bez čakania. Vyzývame ľudí, ktorí váhajú, aby sa išli otestovať a chránili tým seba a svojich blízkych," uviedol hovorca. Ako zhodnotil, v Košiciach otestovali v piatok celkovo 11.170 ľudí; pozitívnych bolo 183, čo predstavuje 1,64 percenta z celkového počtu.



Odberné miesta sú dovedna v 18 mestských častiach, v 31 prípadoch ide o základné školy. Testovanie sa začalo v piatok od 16.00 do 20.00 h a pokračuje v sobotu a nedeľu (10. 1.) od 09.00 do 17.00 h. V pondelok bude v tomto čase otvorené odberné miesto v Kulturparku na Kukučínovej ulici. Odberné miesto je aj v areáli oceliarní U.S. Steel. Informácie o testovaní a odberných miestach sú na webstránke korona.kosice.sk.