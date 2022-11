V Košiciach pokračujú práce na Slaneckej ceste

Košice 3. novembra (TASR) - Práce na modernizácii a rozširovaní Slaneckej cesty v Košiciach pokračujú v súlade s harmonogram. Pri niektorých stavebných objektoch však došlo k miernemu zdržaniu, ktoré zhotoviteľ prisľúbil dobehnúť. Po štvrtkovom kontrolnom dni o tom informuje mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že bezplatná linka na Slaneckej bude premávať aj naďalej.



"Postupne sa začne so zakladaním nového mostného objektu, ktorý bude hotový začiatkom budúceho roka. Pokračuje aj úprava a výmena podložia pod budúcou komunikáciou, pokládka sanačnej vrstvy či montáž uličných vpustí," uvádza magistrát s tým, že krajský dopravný inšpektorát požiadal o aktualizáciu a doplnenie dočasného dopravného značenia. Navrhol aj odstránenie žltých čiar na vozovke, ktoré už nie sú platné.



Čo sa týka novozriadenej bezplatnej autobusovej linky č. 37, premávať bude aj naďalej. Dopravný podnik mesta Košice si podľa magistrátu počas uplynulého mesiaca urobil prieskum a vyhodnotil jej prínos so záverom, že linka je využívaná. V priebehu novembra je v pláne optimalizácia jej cestovného poriadku. Linka od polovice augusta spája sídlisko s obchodným centrom na ulici Napájadlá.



Dokončenie rekonštrukcie Slaneckej cesty je naplánované na koniec leta 2023. Prvá polovica cesty má byť v jednom jazdnom profile hotová do konca tohto roka.