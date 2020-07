V Košiciach pokračujú v boji proti šíreniu siníc v jazere

Na snímke vpravo špeciálne plavidlo počas čerpania látky z cisterny na elimináciu siníc z vôd košického Jazera v mestskej časti Nad jazerom. Do vody sa aplikuje bakteriálny prípravok, ktorý postupne odstraňuje z vody sinice. Košice, 8. júla 2020. Foto: TASR - František Iván

Košice 8. júla (TASR) - Mesto Košice aj tento rok pokračuje v odstraňovaní nežiaducich siníc z vôd košického Jazera v mestskej časti (MČ) Nad jazerom. V stredu do vody prostredníctvom špeciálneho plavidla aplikovali prípravky, ktoré majú znížiť ich množstvo. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke s tým, že prevádzka vodnej plochy bude vo štvrtok (9. 7.) v štandardnom režime - v jazere sa bude možné kúpať či chytať ryby.Metódu bez použitia chémie aplikuje na Jazere šiesty rok tím okolo Blahoslava Maršálka z Masarykovej univerzity v Brne. Dosiahnuté výsledky považuje za pozitívne.povedala Eliška Maršálková z oddelenia experimentálnej fykológie a ekotoxikológie Botanického ústavu Akadémie vied ČR s tým, že oproti roku 2015 sa podarilo znížiť množstvo sedimentu približne o polovicu.Celý proces stojí mesto ročne takmer 60.000 eur, cena sa oproti minulému roku podľa magistrátu nezmenila.povedal primátor Jaroslav Polaček. Dodal, že aby mohla byť táto lokalita naďalej obľúbeným miestom na rekreáciu a šport, musia do nej aj investovať.povedala starostka uvedenej MČ Lenka Kovačevičová. Keďže sú v tesnej blízkosti domy a bloky, podľa nej by sa tiež zhoršila kvalita bývania a zanikla by i možnosť na športové vyžitie. Ak by sa sinice opäť premnožili, hygienici by na jazere museli zakázať aj kúpanie ako v uplynulých rokoch.