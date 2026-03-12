< sekcia Regióny
V Košiciach pokračujú v príprave pracoviska magnetickej rezonancie
DFN od začiatku tohto roka realizuje v suteréne nemocnice stavebné úpravy potrebné na inštaláciu nového MR zariadenia.
Autor TASR
Košice 12. marca (TASR) - Harmonogram stavebných prác súvisiacich s prípravou pracoviska magnetickej rezonancie (MR) v Detskej fakultnej nemocnici (DFN) v Košiciach sa darí dodržiavať. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval riaditeľ nemocnice Andrej Koman. S aktuálnym stavom sa oboznámil aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). S vedením DFN takisto rokoval o nevyhnutnosti pokračovania a investovania do projektu nadstavby nemocnice.
DFN od začiatku tohto roka realizuje v suteréne nemocnice stavebné úpravy potrebné na inštaláciu nového MR zariadenia. Aktuálne sa sústreďujú na transport technológie a vybudovanie moderného diagnostického pracoviska, ktoré by chceli spustiť v júli. Samotný MR prístroj určený výlučne pre detských pacientov je v procese verejného obstarávania. Jeho kúpa má byť financovaná z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR. Ide o investíciu vo výške približne 5,2 milióna eur.
„Toto je investícia, vďaka ktorej už detskí pacienti, ktorí potrebujú MR, nebudú musieť byť prevážaní napríklad až do Bratislavy. Vznik pracoviska magnetickej rezonancie priamo v DFN znamená, že deti budú mať dostupnú modernú diagnostiku v prostredí prispôsobenom ich potrebám,“ uviedol Šaško.
Riaditeľ nemocnice pripomenul, že vybudovanie MR špecifickej pre detský vek je pre DFN mimoriadne dôležité. „Ročne naši lekári indikujú 800 týchto vyšetrení. Vlastné MR nám umožní skrátiť aj dĺžku hospitalizácie či zrýchliť a zefektívniť diagnostický proces, čo prispeje k lepšej kvalite starostlivosti o detských pacientov,“ skonštatoval Koman, podľa ktorého pôjde aj o impulz pre rozvoj pediatrických špecializácií.
Čo sa týka pripravovanej nadstavby a stavebných úprav objektu nemocnice, DFN uviedla, že stav rozpracovanosti projektu je pokročilý a v súvislosti s ním už zrealizovala prípravné investície vo výške približne 2,77 milióna eur. Celkové investičné náklady projektu nadstavby pre roky 2026 - 2028 sú odhadované na 39,8 milióna eur s DPH. Dĺžka výstavby bola projektantom stanovená na 18 mesiacov.
„V tomto investičnom roku bude potrebné prideliť kapitálové výdavky vo výške 3,6 milióna eur, ktoré budú určené na realizáciu statického zosilnenia konštrukcií a na prípravu staveniska so základnou konštrukciou budúcej nadstavby,“ uviedla DFN. Rezort zdravotníctva pre TASR uviedol, že v zmysle požiadavky DFN vyčlenil v tomto roku viac ako 3,1 milióna eur na začatie realizácie predmetnej investičnej akcie.
Pracovisko MR spolu s plánovanou nadstavbou a modernizáciou podľa Šaška predstavuje strategickú investíciu, ktorá zásadne zmení a skvalitní zdravotnú starostlivosť na východnom Slovensku. „Nestačí, že sa tu preinvestuje pomerne značná suma, ale treba v tom pokračovať už na budúci rok,“ dodal Šaško, ktorý to považuje za svoj osobný záväzok.
Investície do DFN ocenil aj poslanec a člen Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Igor Šimko (Hlas-SD).
