V Košiciach pre potkany schválili zmenu všeobecne záväzného nariadenia

Košice 25. septembra (TASR) - Košické mestské zastupiteľstvo (Msz) na svojom stredajšom mimoriadnom rokovaní schválilo zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o čistote a verejnom poriadku. Reaguje tým najmä na premnožené potkany na území Košíc. K plánovanej regulácii chovu a držby divých zvierat nateraz nedôjde. Poslanci sa tým majú zaoberať na najbližšom MsZ.



"Každý je povinný dbať, aby nehnuteľnosti v jeho vlastníctve, správe alebo v inom užívaní neposkytovali úkryt predovšetkým potkanom, myšiam a krysám (ďalej aj živočíšnym škodcom). S týmto cieľom je povinný udržiavať nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve, v správe alebo inom užívaní tak, aby v dôsledku znečistenia neposkytovali živočíšnym škodcom úkryt, možnosť zahniezdenia sa, obživu a množenie sa," doplnili do VZN, ktorého zmena začne platiť od 1. novembra. Pri zistení výskytu živočíšnych škodcov bude povinné zabezpečiť ich cielené hubenie - napríklad deratizáciou.



Zmena VZN má priniesť väčšiu vymáhateľnosť povinností pri vykonaní deratizácie, hlavne čo sa týka súkromných spoločností a organizácií, ktoré zanedbávaním údržby a obchádzaním tejto povinnosti prispievajú k rýchlejšiemu rozmnožovaniu živočíšnych škodcov, a to najmä potkanov. "Zároveň chceme do konca roka predstaviť verejnosti nový štandard, ako sa v budúcnosti vyrovnáme s hlodavcami," povedal primátor Jaroslav Polaček.



Pripomenul, že RÚVZ so sídlom v Košiciach v uplynulých dňoch vyzval na výkon jesennej preventívnej celoplošnej deratizácie, ktorú je potrebné zrealizovať od 1. do 31. októbra.



Uvedené VZN zatiaľ nebude doplnené o ďalšiu navrhovanú časť, ktorá sa týka regulácie chovu a držby divých zvierat. Po spresnení jej znenia a zosúladení právnych názorov by sa tomu mali poslanci venovať na nasledujúcom MsZ. Vedenie mesta tým chce dosiahnuť, aby na území Košíc nemohli pôsobiť cirkusy prerobené na minizoo. Podľa Polačeka totiž nedodržiavajú pravidlá týkajúce sa prepravy zvieraťa, dostatočného priestoru či zákazu drezúry.