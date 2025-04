V Košiciach prebieha celoplošná jarná deratizácia

Košice 3. apríla (TASR) - V Košiciach sa má v týchto dňoch vykonávať preventívna celoplošná jarná deratizácia. Na jej vykonanie vyzval Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach. Reguláciu živočíšnych škodcov je potrebné zrealizovať do 15. mája. Vyplýva to z výzvy, ktorú RÚVZ zverejnil.



Mesto a mestské časti sú povinné zabezpečiť deratizáciu na verejných priestranstvách, pri kontajneroviskách a v objektoch vo svojej správe alebo majetku. „RÚVZ Košice po skúsenostiach a situácii, ktorá vznikla na území mesta v predchádzajúcom období, upresnil potrebu vykonávať deratizáciu aj pri kontajneroviskách. Na základe usmernenia RÚVZ, komunikácie so školiacim strediskom a ostatnými samosprávami, upresnilo mesto Košice podmienky výkonu deratizácie,“ uvádza magistrát na svojej webovej stránke s tým, že aj v zmysle týchto zmien v súčasnosti zmluvný partner mesta vykonáva deratizáciu aj pri stanovištiach kontajnerov.



O efektivite a účinnosti upraveného systému deratizácie podľa neho svedčí to, že za predchádzajúce obdobie pri podnetoch od občanov nezaznamenáva hlásenia na enormný výskyt hlodavcov na jednom mieste. Tvrdí, že k zníženiu počtu hlodavcov prispieva aj výstavba polopodzemných kontajnerov.



Čo sa týka fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, tí majú zabezpečiť deratizáciu v areáloch, objektoch a prevádzkach určených na podnikanie a bývanie, v bytových a polyfunkčných domoch, administratívnych budovách, v suterénnych a pivničných priestoroch objektov.



Fyzickým osobám - občanom sa odporúča vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch domov, ak sa v ich blízkosti realizuje chov hospodárskych zvierat a v rodinných a bytových domoch predovšetkým vtedy, ak v ich blízkosti sú vybrané objekty určené na podnikanie a ak pri nich zaznamenali výskyt hlodavcov.



„Priestory, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, musia byť aj fyzicky upratané, zbavené odpadu a nečistôt, nakoľko znečistené a zanedbané prostredie prospieva životu a množeniu živočíšnych škodcov,“ dodáva RÚVZ.



Regionálni hygienici zároveň odporúčajú uchovať potvrdenie o vykonaní deratizácie po dobu troch mesiacov.