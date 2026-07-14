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V Košiciach prebieha STEM tábor, súčasťou sú aj chemické experimenty
Aktivity pripravili lektori z Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania (NCDTV) na UPJŠ tak, aby deti spoznávali vedu prostredníctvom vlastného objavovania a praktických skúseností.
Autor TASR
Košice 14. júla (TASR) - V priestoroch Prírodovedeckej fakulty a Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach prebieha od pondelka do piatka (13. - 17. 7.) prvý turnus denného STEM tábora pre 24 žiakov 5. a 6. ročníka. Tábor prepája biológiu, geografiu, chémiu, matematiku a informatiku do zážitkového učenia. TASR o tom informovala hovorkyňa UPJŠ v Košiciach Laura Hoľanová.
Podľa nej sú súčasťou programu chemické experimenty, programovanie mobilných aplikácií, práca s LEGO robotmi, objavovanie prírody aj riešenie zaujímavých matematických a geografických úloh. „Deti pri týchto aktivitách využívajú digitálne technológie a zároveň si osvojujú nové vedomosti a zručnosti a získavajú priateľstvá i nezabudnuteľné zážitky,“ uviedla hovorkyňa.
Aktivity pripravili lektori z Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania (NCDTV) na UPJŠ tak, aby deti spoznávali vedu prostredníctvom vlastného objavovania a praktických skúseností. Ako priblížila lektorka biologickej časti programu Anna Mišianiková, deťom chcú ukázať, že biológia nie je len o učebniciach. „Počas aktivít sa stanú malými botanickými výskumníkmi, budú porovnávať LEGO modely so skutočnými rastlinami a objavovať, ako sa rastliny prispôsobujú prostrediu, v ktorom žijú,“ zdôraznila. Lektorka aktivít z geografie Zuzana Jutková doplnila, že ich cieľom je predstaviť geografiu hravou a zážitkovou formou.
Program ponúkne aj aktivity z informatiky, ktoré budú venované programovaniu hier, vytváraniu aplikácií, umelej inteligencii a téme online bezpečnosti.
Denný STEM tábor UPJŠ v Košiciach je organizovaný NCDTV s podporou národného projektu DiTEdu. Druhý turnus pre 24 žiakov 7. až 9. ročníka a ekvivalentných ročníkov osemročných gymnázií sa uskutoční od 20. do 24. júla.
Podľa nej sú súčasťou programu chemické experimenty, programovanie mobilných aplikácií, práca s LEGO robotmi, objavovanie prírody aj riešenie zaujímavých matematických a geografických úloh. „Deti pri týchto aktivitách využívajú digitálne technológie a zároveň si osvojujú nové vedomosti a zručnosti a získavajú priateľstvá i nezabudnuteľné zážitky,“ uviedla hovorkyňa.
Aktivity pripravili lektori z Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania (NCDTV) na UPJŠ tak, aby deti spoznávali vedu prostredníctvom vlastného objavovania a praktických skúseností. Ako priblížila lektorka biologickej časti programu Anna Mišianiková, deťom chcú ukázať, že biológia nie je len o učebniciach. „Počas aktivít sa stanú malými botanickými výskumníkmi, budú porovnávať LEGO modely so skutočnými rastlinami a objavovať, ako sa rastliny prispôsobujú prostrediu, v ktorom žijú,“ zdôraznila. Lektorka aktivít z geografie Zuzana Jutková doplnila, že ich cieľom je predstaviť geografiu hravou a zážitkovou formou.
Program ponúkne aj aktivity z informatiky, ktoré budú venované programovaniu hier, vytváraniu aplikácií, umelej inteligencii a téme online bezpečnosti.
Denný STEM tábor UPJŠ v Košiciach je organizovaný NCDTV s podporou národného projektu DiTEdu. Druhý turnus pre 24 žiakov 7. až 9. ročníka a ekvivalentných ročníkov osemročných gymnázií sa uskutoční od 20. do 24. júla.