Predstavili knihu o Zlatej bráne a deťoch, ktoré v nej účinkovali

Košice 4. decembra (TASR) – Pohľad na deti v čase, keď spievali v Zlatej bráne, ponúka kniha s názvom Bola raz malá, malá hviezdička... Publikácia je o generáciách detí spievajúcich v televíznom štúdiu Košice. Na stredajšej tlačovej konferencii ju predstavila jej autorka Viera Ryšková Salzer, ktorá v niekdajšom detskom programe aj účinkovala. Ako povedala, knihu pripravovala takmer tri roky.



Kniha má okolo 800 strán a váži bezmála dva kilogramy. „Táto knižka je akoby encyklopédia takmer o 100 deťoch, ktoré spievali od roku 1962 do uzamknutia Zlatej brány v košickom štúdiu. Je o množstve generácií. Našla som skoro 100 detí, ktoré žijú dnes na celom svete,“ povedala s tým, že mnohí z účinkujúcich sú v súčasnosti napríklad v Spojených štátoch amerických, vo Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Írsku, Rakúsku, Česku či v rôznych častiach Slovenska. Ako ďalej uviedla, kniha hovorí aj o tom, prečo je v živote dôležité spievať – tak u detí, ako aj u dospelých.



Zlatá brána patrila medzi najobľúbenejšie televízne programy pre deti a mládež. Prvýkrát ju 31. augusta 1969 odvysielalo košické štúdio Slovenskej televízie (STV), súčasného Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Program v jej prapôvodnej podobe pripravovali do roku 1990 a následne v rokoch 1995 - 1997 aj s Hitparádou Zlatej brány. Celkovo diváci videli do 200 častí.