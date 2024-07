V Košiciach prezentujú výstavu s názvom Ad maiorem Dei gloriam

Košice 26. júla (TASR) - Estetické vnímanie skutočného a transcendentného sveta v minulosti predstaví výstava s názvom Ad maiorem Dei gloriam, ktorú ponúka Východoslovenské múzeum (VSM) v Košiciach. Návštevníci si prostredníctvom nej môžu pozrieť viac ako 300 exponátov. Medzi nimi sú aj predmety, ktoré doposiaľ bežnej verejnosti neboli sprístupnené. TASR o tom informovala autorka výstavy a kustódka Mária Krišovská.



Ako pripomenula, viera v Boha a náboženstvo boli v minulosti jedným z hnacích motorov rozvoja architektúry a umenia. Rímskokatolícka cirkev pritom mala veľký celospoločenský vplyv a bola významným mecénom pre mnohých umelcov a remeselníkov. Výstava je koncipovaná do troch tematických okruhov, a to umenie a architektúra, liturgia a obrady a osobný kult a prejavy zbožnosti.



Prezentuje exponáty od čias Tridentského koncilu po Druhý vatikánsky koncil. Mapuje obdobie od konca renesancie do polovice 20. storočia a poukazuje na meniace sa estetické normy a vkus umelcov. Návštevníci podľa Krišovskej uvidia pestrú paletu výtvorov - predovšetkým umelecké diela, zlatnícke práce, historické fotografie, fajansu, etnografické zbierky a iné.



"Môžu sa tešiť na emailové medailóny nášho najznámejšieho zlatníckeho majstra Jána Silašiho, ktorého dielo je národnou kultúrnou pamiatkou, kópiu Raffaelovej Madonny del Alba, ktorej originál sa nachádza v Národnej galérii v New Yorku, či Madonnu della Scala od florentského umelca Andreu Sarta, ktorej originál je vystavený v Múzeu Prado v Madride," spresnila.



Záštitu nad výstavou prevzal košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Sprístupnená je v Historickej účelovej budove VSM na Námestí Maratónu mieru do 16. novembra.