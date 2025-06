V Košiciach prezentujú zbierku modelov minibicyklov z celého sveta

Košice 24. júna (TASR) - Výnimočnú kolekciu malých modelov bicyklov prezentuje najnovšia výstava v Slovenskom technickom múzeu (STM) v Košiciach pod názvom Na dvoch kolesách. Autorom výstavy je zberateľ Ján Trulík. Minibicykle zhotovené z rôznych materiálov pochádzajú od výrobcov z mnohých krajín sveta, a to nielen od špecializovaných firiem či výrobcov suvenírov, ale napríklad aj od domorodcov žijúcich v kubánskom pralese alebo z Taiwanu, informovalo STM.



Žilinský zberateľ si modely, vyhotovené v rozličných mierkach, priniesol z mnohých miest po celom svete, keďže vďaka zahraničným zákazkám pri podnikaní v oblasti výroby invalidných vozíkov veľa cestoval. „K zaujímavejším exponátom určite patria bronzové modely bicyklov od anglického sochára Davida Whippa, modely bicyklov od rakúskeho kováča zo Salzburgu s reťazami namiesto pneumatík či model bicykla zhotovený z korunkových uzáverov pivových fliaš pochádzajúci z Kysúc. Zaujímavý je model z ostrova Burano vyrobený zo skla alebo modely z Holandska v originálnej farbe Oranjes,“ priblížil autor výstavy. Zberateľstvo týchto modelov je pre neho vášňou už od 90. rokov 20. storočia.



Jeho unikátnu zbierku v roku 2019 zapísali do Slovenskej knihy rekordov. Aktuálne zahŕňa viac ako 150 kusov minibicyklov, od presných a funkčných modelov reálnych bicyklov až po rozličné umelecké predmety. Na výstave je možné vidieť modely bicyklov z kovu, dreva, porcelánu i zo skla. Výstava je doplnená o výber historických modelov zo zbierok STM a po utorkovom otvorení bude prístupná do 12. októbra.