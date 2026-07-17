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V Košiciach pri Amfiteátri budú do konca augusta dopravné obmedzenia
Prvá etapa zmien v organizácii dopravy by mala trvať do začiatku augusta a neovplyvní premávku spojov MHD. Ďalšia etapa potrvá do konca augusta.
Autor TASR
Košice 17. júla (TASR) - V Košiciach na križovatke pri Amfiteátri začnú v sobotu (18. 7.) s osádzaním dopravných značiek a s niektorými menšími stavebnými prácami. Predznamená to viaceré dopravné obmedzenia, na ktoré sa v tejto lokalite musia motoristi a čiastočne aj chodci pripraviť od pondelka 20. júla až do konca augusta. Informoval o tom košický magistrát.
Pri úvodných prácach pôjde napríklad o demontáž obrubníkov či zabezpečenie dočasného dreveného premostenia pre chodcov.
„Zúženie dopravy z dvoch do jedného jazdného pruhu a ďalšie obmedzenia na Festivalovom námestí a v jeho okolí budú súvisieť s preložkami vodovodných a kanalizačných potrubí pri výstavbe novej mestskej štvrte WatsoNova v areáli bývalých Východoslovenských tlačiarní,“ uviedlo mesto.
Pri združenej zastávke Amfiteáter - v smere od Triedy SNP k obchodnému centru - dočasne ubudne ľavý jazdný pruh, čím sa doprava v okolí križovatky s Tatranskou zúži do dvoch pruhov. Jeden (pravý) jazdný pruh ubudne aj pri odbočení z Československej armády k čerpacej stanici na Letnú ulicu, ako aj o 200 metrov ďalej pred križovatkou Watsonova - Letná v smere k Štadiónu Technickej univerzity.
„Aj v týchto miestach sa namiesto dvoch bude jazdiť len v ľavom jazdnom pruhu. Na rovnaké zúženie cestnej premávky do jedného (ľavého) jazdného pruhu sa budú musieť motoristi pripraviť aj na konci Watsonovej pred odbočkou na Starú Spišskú cestu,“ upozornil magistrát.
Prvá etapa zmien v organizácii dopravy by mala trvať do začiatku augusta a neovplyvní premávku spojov MHD. Ďalšia etapa potrvá do konca augusta.
Vzhľadom na pokračujúce stavebné práce musia motoristi v tejto lokalite počítať s viacerými dopravnými obmedzeniami. Tie spôsobia čiastočnú uzáveru jedného alebo dvoch zo štyroch jazdných pruhov na zhruba 300 metrov dlhom úseku Watsonovej ulice alebo v okolí električkovej trate pri Amfiteátri.
Stavebné práce súvisia s projektom výstavby novej mestskej štvrte WatsoNova s bytmi, obchodmi a verejnými priestormi, novými križovatkami, kruhovými objazdmi, cyklochodníkmi a inteligentnými priechodmi pre chodcov, na ktorých sa v zmysle podpísanej zmluvy o spolupráci podieľajú mesto Košice a investor zo skupiny CTR Holding.
„Mesto Košice v súčasnosti finišuje s prípravou verejného obstarávania na stavebné objekty v rámci stavby Tlačiarne - úprava dopravnej infraštruktúry, ktorá prinesie úplne novú podobu dopravnej obslužnosti celej lokality medzi Amfiteátrom, Watsonovou a Starou Spišskou cestou. Stavebné práce by sa mali začať na jeseň tohto roka a potrvajú 12 mesiacov,“ dodal magistrát.
Pri úvodných prácach pôjde napríklad o demontáž obrubníkov či zabezpečenie dočasného dreveného premostenia pre chodcov.
„Zúženie dopravy z dvoch do jedného jazdného pruhu a ďalšie obmedzenia na Festivalovom námestí a v jeho okolí budú súvisieť s preložkami vodovodných a kanalizačných potrubí pri výstavbe novej mestskej štvrte WatsoNova v areáli bývalých Východoslovenských tlačiarní,“ uviedlo mesto.
Pri združenej zastávke Amfiteáter - v smere od Triedy SNP k obchodnému centru - dočasne ubudne ľavý jazdný pruh, čím sa doprava v okolí križovatky s Tatranskou zúži do dvoch pruhov. Jeden (pravý) jazdný pruh ubudne aj pri odbočení z Československej armády k čerpacej stanici na Letnú ulicu, ako aj o 200 metrov ďalej pred križovatkou Watsonova - Letná v smere k Štadiónu Technickej univerzity.
„Aj v týchto miestach sa namiesto dvoch bude jazdiť len v ľavom jazdnom pruhu. Na rovnaké zúženie cestnej premávky do jedného (ľavého) jazdného pruhu sa budú musieť motoristi pripraviť aj na konci Watsonovej pred odbočkou na Starú Spišskú cestu,“ upozornil magistrát.
Prvá etapa zmien v organizácii dopravy by mala trvať do začiatku augusta a neovplyvní premávku spojov MHD. Ďalšia etapa potrvá do konca augusta.
Vzhľadom na pokračujúce stavebné práce musia motoristi v tejto lokalite počítať s viacerými dopravnými obmedzeniami. Tie spôsobia čiastočnú uzáveru jedného alebo dvoch zo štyroch jazdných pruhov na zhruba 300 metrov dlhom úseku Watsonovej ulice alebo v okolí električkovej trate pri Amfiteátri.
Stavebné práce súvisia s projektom výstavby novej mestskej štvrte WatsoNova s bytmi, obchodmi a verejnými priestormi, novými križovatkami, kruhovými objazdmi, cyklochodníkmi a inteligentnými priechodmi pre chodcov, na ktorých sa v zmysle podpísanej zmluvy o spolupráci podieľajú mesto Košice a investor zo skupiny CTR Holding.
„Mesto Košice v súčasnosti finišuje s prípravou verejného obstarávania na stavebné objekty v rámci stavby Tlačiarne - úprava dopravnej infraštruktúry, ktorá prinesie úplne novú podobu dopravnej obslužnosti celej lokality medzi Amfiteátrom, Watsonovou a Starou Spišskou cestou. Stavebné práce by sa mali začať na jeseň tohto roka a potrvajú 12 mesiacov,“ dodal magistrát.