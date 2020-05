V Košiciach pri Hornáde pribudla cyklotrasa, mesto plánuje ďalšie

Košice 24. mája (TASR) – Nový združený chodník pre cyklistov a peších pribudol v uplynulých dňoch pri pravom brehu rieky Hornád v Košiciach. Spája centrum mesta s mestskou časťou Krásna a prechádza cez časť Nad jazerom. Ako o tom informuje mesto na svojej internetovej stránke, nový cyklochodník, ktorý slávnostne otvorili v sobotu 23. mája, je len jednou z aktivít, ktorými chce košická samospráva zatraktívniť a zlepšiť možnosti využívania cyklodopravy v meste.



Na prepojenie centra mesta s mestskou časťou Krásna využila košická samospráva sieť existujúcich komunikácií pre peších. Vznikol tak nový združený chodník pre cyklistov a peších s celkovou dĺžkou 1846 metrov. Ako mesto uvádza, projekt zlepšil prístup verejnosti do rekreačného územia pri Hornáde, úsek je zároveň súčasťou plánovanej medzinárodnej cyklomagistrály Eurovelo 11. "Víťaz verejného obstarávania, spoločnosť Cesty Košice, ho zrealizoval za sumu 88.085,38 eura bez DPH," dopĺňa samospráva.



Primátor mesta Jaroslav Polaček počas slávnostného otvorenia cyklochodníka uviedol, že mestu schválili žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu na vybudovanie doplnkovej infraštruktúry. "Pribudnú štyri nové cykloprístrešky s vegetačnou strechou. Súčasťou prístrešku bude aj servisný stojan. Nachádzať sa budú na Staničnom námestí, pri budove Magistrátu mesta Košice, Základnej škole Trebišovskej a pri krytej plavárni," spresňuje mesto.



"Na podporu cyklodopravy máme v rozpočte vyčlenený milión eur. Verím, že aj napriek súčasnej zložitej situácii sa nám financie podarí vyčerpať a bicykel sa aj vďaka novým bezpečným cyklotrasám postupne stane jedným z najdôležitejších dopravných prostriedkov v Košiciach," povedal Polaček. Najbližšie 1. júna sa má začať v Košiciach budovať cyklochodník v Čermeľskom údolí s dĺžkou 521 metrov, a to od budovy stanice Detskej železnice smerom k "Cvičnej skale". Vysúťažená cena predstavuje 237.165 eur, realizátorom stavby bude košická spoločnosť Koľajové a dopravné stavby.



Ako ďalej mesto informuje, do stredy 27. mája potrvá verejné obstarávanie na zhotoviteľa prvej etapy cyklochodníka medzi Triedou SNP, Popradskou ulicou a Triedou KVP s predpokladanou hodnotou zákazky 165.466 eur. "V rámci úvodnej časti dôjde k rekonštrukcii existujúceho chodníka pre peších, jeho rozšíreniu a oddeleniu pešej a cyklistickej dopravy špeciálnym 40 centimetrov širokým varovným pásom v úseku od križovatky s Triedou SNP po križovatku s Ipeľskou ulicou v celkovej dĺžke takmer 500 metrov," priblížila samospráva s tým, že v pláne je i vybudovanie niekoľkých ďalších cyklochodníkov v rámci celého územia mesta.



V najbližších dňoch by tiež malo v uliciach Košíc pribudnúť 400 stojanov na parkovanie bicyklov. Osadené majú byť na 100 miestach, a to najmä v blízkosti škôl, obchodných centier, verejných športovísk, mestských úradov, centier voľného času a na ďalších miestach navštevovaných cyklistami.