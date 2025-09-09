< sekcia Regióny
V Košiciach priblížia európske jazyky žiakom a stredoškolákom
Program od 8.30 h pripravili jazykové pracoviská fakulty a ich partneri.
Autor TASR
Košice 9. septembra (TASR) - Podujatie Európsky deň jazykov sa v utorok koná v areáli Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ) v Košiciach. Žiaci základných škôl a študenti stredných škôl majú počas neho možnosť spoznať európske jazyky prostredníctvom cyklu aktivít.
Program od 8.30 h pripravili jazykové pracoviská fakulty a ich partneri. Rozmanitosť európskych kultúr sa podľa organizátorov prejaví nielen hovoreným slovom a písmom, ale aj gestom či pohybom tela. „Skúsení jazykovedci, prekladatelia a lektori odhalia tajomstvá najväčších svetových jazykov aj rečové fígle drobných slovenských dialektov. Návštevníci sa môžu tešiť na edukačné hry, kvízy, jazykové koleso šťastia a možno sa im podarí usadiť sa aj v kabíne pre tlmočníkov,“ informoval Peter Getlík z FF UPJŠ.
Na program aktivít sa v stanovenom termíne zaregistrovalo takmer 300 žiakov a študentov základných a stredných škôl. FF UPJŠ v súčasnosti zabezpečuje výučbu širokého spektra jazykov - slovenský, anglický, nemecký, francúzsky, taliansky, latinský či maďarský.
Fakulta sa podujatím už tradične pripája k organizačnému úsiliu Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre preklad a Zastúpenia Európskej komisie v SR. Za Európsky deň jazykov je vyhlásený 26. september a slávi sa z iniciatívy Rady Európy od roku 2001. Cieľom je propagovať jazykovú rozmanitosť a štúdium jazykov v Európe. V Košiciach sa sviatok jazykov oslavuje zvyčajne s dvojtýždňovým predstihom.
