V Košiciach priblížili možnosti, ako pomôcť ohrozeným rodinám

Košice 1. februára (TASR) - Každá tretia rodina na Slovensku je ohrozená chudobou, v rámci druhého ročníka stredajšej 1. darcovskej konferencie v Košiciach to povedal Radoslav Dráb z organizácie Úsmev ako dar. Témami boli záchrana rodín v núdzi, budúcnosť detí v náhradnej starostlivosti a mladých dospelých, susedská pomoc Ukrajine, ako aj dostupné sociálne nájomné bývanie a samosprávy. Ako pre TASR uviedol, cieľom konferencie bolo vyzvať nadácie, komerčné spoločnosti a individuálnych darcov na neutíchajúcu pomoc, či inšpirovať samosprávy.



Pripomenul, že prvýkrát takúto konferenciu zorganizovali v súvislosti s množstvom rodín, ktoré sa prepadli na dno chudoby v dôsledku koronakrízy. "Dnes tu máme pandémiu chudoby vyvolanú energetickou krízou, vojnou, infláciou. Narážame na pojem pracujúca chudoba. Ľudia, ktorí napriek tomu, že riadne pracujú, už nedokážu utiahnuť svoje náklady, najmä čo sa týka bývania a starostlivosti o deti," priblížil.



Za najohrozenejšie skupiny označil jednorodičovské rodiny, seniorov starajúcich sa o vnúčatá, ako aj rodiny, kde jeden z členov ochorel. Dodal, že je potrebné vyburcovať spoločnosť k opätovnej spolupatričnosti, aby ľudia nachádzali spôsoby, ako týmto rodinám pomôcť. Predchádzajúce roky podľa organizátorov ukázali, že ak mnohé subjekty dajú svoje sily a potenciál dokopy, a keď sa so svojimi skúsenosťami podelia aj verejne s ostatnými, dajú sa na Slovensku realizovať aj zložitejšie projekty zamerané na cieľové skupiny.



Na konferencii vystúpili rečníci z rôznych sfér, ktorí stoja za zrealizovanými projektami. Medzi nimi boli aj zástupcovia samospráv, ktorí predstavili praktické príklady toho, ako môžu obce a mestá pomôcť, aj keď nevlastnia byty. "Obec môže napríklad poskytnúť príspevok na bývanie, prenajať byt alebo s pomocou neziskovky prerobiť opustenú budovu," zhrnul Dráb s tým, že v Košiciach už takto prerobili štyri budovy.



Svoje zastúpenie v programe mali aj korporácie, ktoré podľa neho zohrávajú významnú úlohu. "Bez korporátneho sveta by sme my, ako neziskovka, nevedeli fungovať. Pomoc korporátnych nadácií je nevyhnutná na to, aby sme vedeli pokračovať v pomoci rodinám, seniorom, až po ukrajinské rodiny na našom území," doplnil.